台中400替代役實彈射擊訓練 7月防空演習召訓150名支援

台中市府今年舉行第一梯次替代役備役役男射擊訓練，完成實彈射擊訓練。（台中市民政局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府舉辦今年第1梯次替代役備役役男射擊訓練演訓昨天（6日）完成，共召訓200名備役役男，實彈射擊訓練為期兩天，強化召員基本戰技與自我防衛能力，提升全民國防戰力。

民政局副局長彭岑凱說，內政部自前年起將槍枝基本課程及實彈射擊納入新兵基礎訓練，並自去年起針對退役備役役男推動射擊訓練召集，今年更將訓練時間由1日延長為兩日，深化課程內容，增進役男適應戰場環境的能力及自我防衛技術。

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這次實彈射擊訓練於成功嶺營區實施，由台中市後備第一旅全力支援訓練，不僅提供專業的師資陣容，還有設備齊全的訓練場地，課程包含「民防及全民國防課程」、「射擊基本課程」、「槍枝模擬射擊」及「實彈射擊訓練」等，並提供空氣槍射擊體驗與槍枝模型展示，協助役男在首日完成射擊流程預習，確保實彈訓練順利進行。

另外，今年第一階段1月到7月，市府除了辦理救護員（EMT-1）繼續教育召訓2梯次、共718人，並於成功嶺營區辦理2梯次實彈射擊召訓共400人，另台中市2025城鎮韌性（全民防衛動員、防空）演習將於7月15日登場，屆時也將召訓150名備役役男支援相關演習。

替代役備役役男射擊訓練，進行九洞板應用跪姿射擊訓練。（台中市民政局提供）

替代役備役役男射擊訓練，進行槍枝大部分解。（台中市民政局提供）

替代役備役役男射擊訓練，進行九洞板應用卧姿射擊訓練。（台中市民政局提供）

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