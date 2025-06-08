高雄港海空分列式！海安12號演習實兵演練 開放登艦參觀

「海安12號演習」今天上午舉行，將出動各式艦艇參與。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今（8）日是「國家海洋日」，總統賴清德將親臨高雄港視導史上最精采「海空分列式」，高雄港旅運中心特地開放三樓戶外觀景平台，讓民眾一次看過癮，下午還將開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀，同時展出海巡先進裝備，共享海洋盛典。

高雄港旅運中心三樓觀景平台開放，讓民眾觀看海安12好演習。（記者李惠洲攝）

2025第六屆國家海洋日以「萬象海洋，永續共融」為主題；「海安12號演習」今天上午10時率先在高雄港第16、17號碼頭登場，實兵操演海上攔截圍捕、空中垂降救援及海空分列式三大項目，海空一體精銳盡出。

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海巡署今天將展出海巡艦艇裝備。（記者李惠洲攝）

海空分列式集結4000噸雲林艦在內的4艦、7艇，展現海巡各級艦船艇，並出動黑鷹和S-70C的3架次空軍救護隊、海軍及空勤直升機，「海空一體」展現從攔截到救援、從制海到制空的各項海域安全專業戰技，完全實兵、實裝、實景演練。

海委會表示，海安12號演習為高雄港史上最震撼、最大規模、前所未有的「海空分列式」，感謝台灣港務公司協助，開放高雄港旅運中心三樓觀景平台，讓更多民眾可以在最佳觀賞點觀看。

今天下午12時30分至16時30分也將開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀，另於現場展示海巡署各式參演艦艇、機動式紅外線熱影像系統、UAV模擬器、3D水下顯影等科技裝備，民眾可近距離體驗海巡科技裝備與國艦國造量能。

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