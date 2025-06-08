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【影】烏再公布「蜘蛛網行動」戰果 揭FPV無人機起飛到攻擊全程

2025/06/08 09:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕烏克蘭6月1日向俄羅斯4座機場發動「蜘蛛網行動」，運用117架FPV無人機擊毀數十架俄國高價值軍機。烏克蘭國安局7日再發布一支影片，揭露FPV無人機從貨櫃起飛到撞擊俄國軍機過程，可見其具備靈活性目標辨識能力，避免重複攻擊遇襲敵機，讓戰果得以擴大。

烏克蘭國安局7日發布一支影片，紀錄FPV無人機起飛攻擊俄國軍機的過程。（翻攝自烏克蘭國安局影片）烏克蘭國安局7日發布一支影片，紀錄FPV無人機起飛攻擊俄國軍機的過程。（翻攝自烏克蘭國安局影片）烏克蘭國安局（SBU）7日發布的影片可見，1架FPV（第一人稱視角）無人機從貨櫃起飛，隨即朝已遭攻擊、濃煙瀰漫的俄國軍事基地飛去，並且不斷調整飛行速度、高度，鎖定1架尚未遭受攻擊的Tu-22M3轟炸機後，緩慢地下降高度，並朝脆弱的機翼撞擊。

烏克蘭國安局表示，這起攻擊發生在西伯利亞伊爾庫茨克的貝拉亞基地，並聲稱造成俄國41架軍機的損失，包含An-12運輸機、Tu-95轟炸機、Tu-22M3轟炸機、Tu-160轟炸機、Il-78運輸機以及A-50預警機。不過，美國官員向外媒《路透》表示，烏克蘭透過「蜘蛛網行動」摧毀約10架、擊中多達20架俄國軍機，與烏方宣稱的數字有落差。

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