積極爭取澳洲訂單 日本最新型護衛艦停泊達爾文港

日本海上自衛隊派出新銳「最上級」護衛艦「矢矧號」前往澳洲進行聯合訓練，同時在5日停靠澳洲北部的達爾文港，招待澳洲海軍上艦參觀，藉此宣傳「最上級」的優勢。圖為「矢矧號」5月停靠日本舞鶴港。（圖擷取自海上自衛隊舞鶴地方總監部官方「Ｘ」帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國與日本目前正在競爭澳洲皇家海軍的巡防艦訂單，日本海上自衛隊派出新銳「最上級」護衛艦「矢矧號」前往澳洲進行聯合訓練，同時在5日停靠澳洲北部的達爾文港（Darwin），並招待澳洲海軍上艦參觀，藉此宣傳「最上級」的優勢所在。

根據日本《共同社》報導，由於中國在印太地區的軍事存在日漸增強，澳洲政府正計畫進行二次世界大戰以來最大規模的海軍作戰艦艇的擴充計畫，澳洲將德國的「MEKO A200」巡防艦與日本的「最上級」護衛艦列入備選名單，藉此取代澳洲海軍的「安札克級」巡防艦（Anzac-class frigate，又譯紐澳軍團級），預計澳洲將在今年底前做出選擇，將花費超過100億澳幣（約新台幣1944億元）。

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德國的「MEKO A200」巡防艦的優勢，在於和澳軍現有艦艇具有一定程度的相容性，因此獲得澳軍一定支持，日本方面則是試圖讓澳洲海軍直接體驗「最上級」護衛艦的方便性，緩解澳方的疑慮，強調「最上級」先進的匿蹤性能，以及運行時所需船員比德國艦艇更少等優點。

「矢矧號」艦長田村真禎解說時指出，為強化護衛艦的匿蹤能力、使其不易被雷達捕捉，艦身外觀更加平滑，尤其是一體化複合天線是一大特徵。田村真禎表示：「人員較少的話，更容易掌握人員動態。我認為這是最理想的規模。」

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