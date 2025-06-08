被可打550公里的神彈燒到 德國將買「聯合打擊飛彈」武裝F-35戰機

「聯合打擊飛彈」為「海軍打擊飛彈」的空射衍生版，圖為挪威皇家空軍已接裝的飛彈。（取自挪威皇家空軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕挪威康斯堡航太防衛公司（KDA）、美商雷神（RTX）主導研發的聯合打擊飛彈（JSM）將有新買家，外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）、《戰區》（The War Zone）6日報導，德國國會已批准聯合打擊飛彈採購計畫，近期可望與挪威國防物資局等單位簽約，將使德國新購35架F-35戰機，擁有打擊550公里外目標的能力，也是繼挪威、日本、澳洲和美國後第五個用戶。

綜合上述外國軍聞媒體報導，德國國會於4日批准聯合打擊飛彈的採購計畫，康斯堡公司也透過新聞稿表示，這項採購案屬於德國與挪威之間的軍購案，涉及德國聯邦政府與挪威國防物資局等單位，採購合約會在今年上半年簽署完畢，但確切採購數量尚不得而知。

康斯堡航太總裁萊伊（Eirik Lie）表示，其對於德國成為第五個選配聯合打擊飛彈予F-35戰機的國家表示歡迎，這型飛彈的導航系統、自動目標識別技術等，都能與F-35戰機完美搭配。

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挪威皇家空軍的F-35戰機與「聯合打擊飛彈」，這也將成為德國空軍的採購項目。（取自挪威皇家空軍臉書）聯合打擊飛彈（Joint Strike Missile）為「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missiles）的空射衍生版，雖然皆屬於亞音速巡弋飛彈，但聯合打擊飛彈在高空發射，可打擊550公里外的陸地、海上目標，即使在較低空域發射並維持低空巡弋，也可觸及185公里外敵軍單位，且可容納於F-35戰機的機腹彈艙內，使得打擊與匿蹤能力兼具。

德國一共採購35架F-35戰機，首批預計在明年陸續返國。而近期已形成戰力的F-35搭配聯合打擊飛彈的例子為挪威皇家空軍，其於今年4月舉辦52架F-35A戰機完成交機儀式，現場還展示聯合打擊飛彈，展現其空中戰力逐步獲得提升。

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