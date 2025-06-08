俄軍無人機、滑翔炸彈猛轟哈爾科夫 烏控「恐怖屠殺」換俘瀕破局

烏克蘭哈爾科夫遭俄軍無人機襲擊，救援人員協助一名從建築物廢墟中救出的受傷居民撤離。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動大規模空襲，造成嚴重傷亡。烏克蘭官員指出，俄軍在6日晚間至7日，對哈爾科夫動用了數十架無人機、飛彈及滑翔炸彈攻擊，導致至少4人死亡，近60人受傷。與此同時，烏南赫爾松（Kherson）地區亦遭俄軍襲擊，造成2人死亡。這波攻擊被烏方斥為「純粹的恐怖主義」。

根據BBC、CNN等外電報導，哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）形容7日清晨的襲擊，是「自全面開戰以來哈爾科夫經歷的最強烈攻擊」，並指該市在短時間內遭遇「至少40次爆炸」。他表示，僅6日晚間，就有48架無人機、2枚飛彈及4枚滑翔炸彈來襲，擊中約18棟公寓及13處民宅，傷者中包含一名嬰兒及一名14歲少女。

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哈爾科夫州長西涅胡波夫（Oleh Syniehubov）則指出，一處民用工業設施遭40架無人機、1枚飛彈及4枚炸彈攻擊，瓦礫堆下可能仍有受困者。週六晚間，哈爾科夫再遭滑翔炸彈襲擊，增加1死、至少18傷。

莫斯科方面稍早稱，5日晚間對烏克蘭全境發動的大規模無人機和飛彈攻擊，是為了回應「基輔政權的恐怖攻擊」，指控烏方上週末襲擊俄羅斯鐵路設施及空軍基地。烏克蘭總統澤倫斯基則痛批俄軍對哈爾科夫的攻擊「毫無軍事意義」，指責俄國總統普廷「為拖延戰爭而爭取時間」，呼籲國際社會施壓制止。

在猛烈空襲的同時，俄烏雙方就先前在伊斯坦堡談判中達成的交換戰俘協議，再度陷入各說各話的僵局。莫斯科首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）7日指控烏克蘭「意外地無限期推遲」接收遺體和交換戰俘，並稱已將千餘具烏軍遺體運至約定地點，烏方卻未現身，俄方亦已提交640名戰俘名單。

烏克蘭戰俘協調總部則憤怒駁斥俄方說法「不符事實及先前協議」，指控俄羅斯「玩弄骯髒遊戲」，未遵守商定的交換條件，並提交了不符類別的「替代名單」。烏方表示，雖就遺體送還達成協議，但日期尚未敲定，俄方採取了「未經協調的單方面行動」。

俄軍這兩晚的空襲，發生在俄羅斯西部鐵路遭炸彈攻擊造成傷亡，以及烏克蘭「蜘蛛網行動」無人機深入俄境襲擊4座空軍基地之後。美國總統川普6日曾表示，烏克蘭的行動給了普廷「昨晚轟炸他們的理由」。俄烏和談至今未能達成停火，雙方對結束戰爭的方式仍存在嚴重分歧。

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