俄王牌Su-35再折翼！烏軍庫斯克邊境設伏獵殺先進戰機

社交媒體流傳據稱是Su-35戰機在地面起火燃燒的影像。（圖取自Ｘ平台）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空防力量再次展現其以小搏大的潛力。烏克蘭空軍今（7日）晨宣布，在緊鄰俄羅斯的庫斯克（Kursk）方向執行的一次空中任務之中，成功擊落一架俄軍的蘇愷-35（Su-35）戰鬥機。這不僅是俄軍在這場持續超過3年的戰爭中，再次損失其頂級戰機，也凸顯了烏軍在持續高壓的戰況下，仍能對俄羅斯航空太空軍構成實質威脅。

根據《Defence Blog》網站引述非官方消息來源的說法，這架試圖逼近烏克蘭邊境以攔截烏軍攻擊任務的Su-35，疑似落入了烏克蘭軍方精心佈置的防空陷阱，尚未對烏方戰機構成威脅前即遭有效打擊。烏克蘭官方對此擊落細節則未多做說明，僅簡短證實了這次戰果。

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Su-35作為俄羅斯航空太空軍的精銳，其折損備受關注。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，此型先進戰機已多次成為烏克蘭防空部隊和空軍的獵殺目標。開源情報監測組織Oryx根據公開影像證據，已確認俄軍至少損失7架Su-35。

回顧戰史，無論是在戰爭初期的基輔外圍空域，還是後續在東部與南部戰線的激烈交火中，均有Su-35遭擊落的記錄，部分案例甚至被認為是遭友軍火力誤傷，或因執行低空打擊任務時，暴露於便攜式防空飛彈的威脅之下。

俄羅斯航空太空軍裝備的蘇愷-35（Su-35）多功能戰鬥機。（圖：俄羅斯航空太空軍）由蘇霍伊設計局研發的Su-35，配備先進的相位陣列雷達及遠程空對空導彈，理論上具備強大的空優作戰與對地打擊護航能力。然而，在烏克蘭戰場的實際表現顯示，即便如Su-35般的先進平台，在面對靈活多變、情報充足且戰術運用得當的防空體系時，仍非無敵。

此次Su-35在邊境地區遭擊落，正值烏克蘭加強對俄羅斯境內軍事目標打擊力度之際。近期，烏軍已多次成功襲擊俄境內的彈藥庫、後勤節點及能源設施，迫使俄羅斯必須重新評估其邊境地區的空防部署與反應能力。

儘管俄羅斯在戰機總數和遠程航空能力方面擁有相對優勢，烏克蘭方面則持續透過引進裝備與調整戰術，試圖應對俄方的空中壓力。類似擊落Su-35的事件，是雙方在空域持續角力的具體體現。

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