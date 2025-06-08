以色列史上最大軍售案 德以啟動射程2000公里「箭-3」飛彈交付準備

以色列「箭-3」防空飛彈系統進行實彈試射。該系統具備大氣層外攔截能力，德國已確認採購並將成為首個歐洲部署國家。（圖：以色列國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防部6月5日證實，以色列與德國已啟動「箭-3」（Arrow 3）防空飛彈系統交付德國武裝部隊的準備工作，預計未來數月內開始運交。此舉不僅象徵著以色列史上最大國防出口案的實質啟動，也將強化兩國在歐洲飛彈威脅日益演變下的戰略同盟。

《Army Recognition》網站報導，這項軍購案的基礎是2023年8月17日簽署的里程碑式國防合約，德國承諾以約35億美元（約新台幣1045億元）向以色列採購「箭-3」系統。該合約由時任以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant），與德國防長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）簽署，並獲得了與以色列共同開發這套系統的美國批准。

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近期在德國舉行的一次協調會議，匯集了雙方國防高層與產業巨頭，包括以色列飛彈防禦組織（IMDO）負責人帕特爾（Moshe Patel）、德方「箭-3」計畫負責人科佩爾上校（Carsten Koepper），以及以色列航太工業公司（IAI）MLM部門總經理加利法特（Yaakov Galifat）等。來自IAI、ELTA、Elbit Systems等以色列公司及德國IABG、MBDA等國防企業的代表，共同參與了技術與後勤規劃。

「箭-3」是一種尖端的大氣層外飛彈防禦系統，設計用於在彈道飛彈飛行中段、地球大氣層之外進行攔截，構成以色列多層次防空網絡的最上層，該網絡還包括「鐵穹」和「大衛彈弓」系統。「箭-3」採用直接撞擊方式，在太空中摧毀來襲威脅，攔截範圍超過2000公里，攔截高度逾100公里。

德國採購「箭-3」系統，不只成為首個部署以色列大氣層外攔截器的北約國家，也讓這套系統首次出口並整合至歐洲軍隊，提升了「箭-3」在全球飛彈防禦領域的地位，增強北約對遠程威脅的威懾能力。這筆交易同時也是以色列史上最大規模的國防出口合約。

「箭-3」系統已在實戰中展現其作戰效能。在葉門胡塞武裝2024年4月14日、10月1日飛彈襲擊以色列時，「箭-3」成功攔截了敵軍飛彈。這些實戰經驗，讓這套系統的成熟度與有效性獲得驗證。對德國而言，「箭-3」是其在「歐洲天空之盾倡議」下，多層次飛彈防禦計畫的核心支柱。

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