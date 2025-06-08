英王查爾斯三世開砲給你看 皇家砲兵士官還想趁機「招募」他

英國國王查爾斯三世日前視導皇家砲兵團，還坐在發射座上，體驗105公厘榴彈砲發射。（取自英國皇家砲兵臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國國王查爾斯三世近期再度視導武裝部隊，他6日首度以英軍總司令身分參訪皇家砲兵，除了好奇地拿起無人機感受重量，還體驗了105公厘L118榴彈砲的空包彈發射。皇家砲兵中士米契爾（Neil Mitchell）讚賞國王的表現，還開玩笑地說，「我本來還想問他能否周一來報到」。

根據英國《每日電訊報》6日報導，查爾斯三世當天前往英格蘭威爾特郡的皇家砲兵團總部，也是他繼位2年多以來，首度以英國武裝部隊總司令身分視導這支部隊。他不僅與官兵互動、一睹曾祖父喬治五世的文物，還檢視了官兵正在使用的無人機、多管火箭系統、L118榴彈砲等裝備，並拿起一架無人機體驗重量。英王查爾斯三世拿起無人機體驗重量。（取自英國皇家砲兵臉書）

這篇報導稱，查爾斯三世隨後坐在L118榴彈砲的射擊座之上，體驗空包彈射擊的聲光效果。他戴上耳罩，高喊「準備就緒」並拉動發射桿，火光與爆炸聲響隨之顯現。

皇家砲兵中士米契爾說，查爾斯三世在第一次射擊時拉力不足，但第二次拉動發射桿的表現則堪稱「完美」。他還開玩笑地說，「我本來還想問他能否周一來報到」（I was going to ask him if he could start on Monday）。

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雖然英國武裝部隊的實質指揮權，由國防大臣與國防委員會掌握，但英國國王或女王是憲法規範的名義統帥，查爾斯三世2012年起也獲得陸、海、空軍元帥的榮譽軍銜，高於英軍現今承平時期的最高軍銜上將。查爾斯三世今年3月才穿著海軍元帥軍服，登上威爾斯親王號航空母艦，與艦上官兵談笑風生，也成為英國近40年來，首位在海上視導軍艦的君主。英國國王查爾斯三世今年3月初登上威爾斯親王號航艦，與官兵談笑風生。（法新社檔案照）

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