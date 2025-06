英王查爾斯三世開砲給你看 皇家砲兵士官還想趁機「招募」他

英國國王查爾斯三世日前視導皇家砲兵團,還坐在發射座上,體驗105公厘榴彈砲發射。(取自英國皇家砲兵臉書)〔記者涂鉅旻/台北報導〕英國國王查爾斯三世近期再度視導武裝部隊,他6日首度以英軍總司令身分參訪皇家砲兵,除了好奇地拿起無人機感受重量,還體驗了105公厘L118榴彈砲的空包彈發射。皇家砲兵中士米契爾(Neil Mitchell)讚賞國王的表現,還開玩笑地說,「我本來還想問他能否周一來報到」。

根據英國《每日電訊報》6日報導,查爾斯三世當天前往英格蘭威爾特郡的皇家砲兵團總部,也是他繼位2年多以來,首度以英國武裝部隊總司令身分視導這支部隊。他不僅與官兵互動、一睹曾祖父喬治五世的文物,還檢視了官兵正在使用的無人機、多管火箭系統、L118榴彈砲等裝備,並拿起一架無人機體驗重量。英王查爾斯三世拿起無人機體驗重量。(取自英國皇家砲兵臉書)

這篇報導稱,查爾斯三世隨後坐在L118榴彈砲的射擊座之上,體驗空包彈射擊的聲光效果。他戴上耳罩,高喊「準備就緒」並拉動發射桿,火光與爆炸聲響隨之顯現。

皇家砲兵中士米契爾說,查爾斯三世在第一次射擊時拉力不足,但第二次拉動發射桿的表現則堪稱「完美」。他還開玩笑地說,「我本來還想問他能否周一來報到」(I was going to ask him if he could start on Monday)。

雖然英國武裝部隊的實質指揮權,由國防大臣與國防委員會掌握,但英國國王或女王是憲法規範的名義統帥,查爾斯三世2012年起也獲得陸、海、空軍元帥的榮譽軍銜,高於英軍現今承平時期的最高軍銜上將。查爾斯三世今年3月才穿著海軍元帥軍服,登上威爾斯親王號航空母艦,與艦上官兵談笑風生,也成為英國近40年來,首位在海上視導軍艦的君主。英國國王查爾斯三世今年3月初登上威爾斯親王號航艦,與官兵談笑風生。(法新社檔案照)

