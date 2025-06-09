一年兵也要熟習城鎮戰 陸軍7步兵旅啟動城鎮戰訓場評估

國軍持續新建訓場強化城鎮戰等訓練能量，圖為584旅、333旅官兵2022年參與「城鎮戰對抗演練」科目情形。（資料照，記者羅沛德攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍司令部今年執行692萬餘元預算，執行新訓場整建先期規劃，國防部送至立法院的預算解凍報告揭露，此為「城鎮戰暨核生化訓練場新建工程」先期規劃案，涉及陸軍101、109、153、206、249、257、302旅等7個負責訓練義務役男的步兵旅，待先期評估案於明年執行完畢，將於2027年至2029年編列工程預算，完善部隊訓練與維持戰力發揚成效。

陸軍司令部今年、明年執行「城鎮戰暨核生化訓練場新建工程」先期規劃案，總預算為924萬3千元，今年度預算為692萬7千元，但立委對此案成效有所疑慮，因此提案凍結100萬元，待國防部向立法院提出書面報告，經立法院外交及國防委員會同意後始得動支。

根據國防部近期送至立法院的預算解凍報告所述，此案依照全面革新動員體制、強化後備戰力的政策指導，為滿足部隊訓練需求的現代化訓場，因此將城鎮戰、核生化訓練納入課程，讓官兵具備相關技術要領，各式訓練設施可有效結合軍事、專業教育，達到維持與發揚戰力效果。這項先期規劃案涉及土地開發計畫、環評、水土保持規劃等委託技術服務事項，尚未執行建物主體工程。

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國防部表示，今年計畫辦理101、109、153、206、249、257、302旅等7個單位先期工程規劃，今年3月決標，以利後續於2027年至2029年間工程執行順遂。值得留意的是，上述7個步兵旅隸屬於陸軍六軍團與十軍團，都是役男受訓、服役的重鎮，相關工程完竣後有助於提升役男相關技能與素養。

陸軍司令呂坤修上將日前前往八軍團視導訓場整建規劃。（青年日報提供）另一方面，《青年日報》今日報導，陸軍司令呂坤修上將日前在八軍團指揮官廖建興中將等重要幹部陪同下，前往南部地區視導訓場整建規劃，實地了解各項訓練設施運用現況及後續工程規劃，他期盼藉由多方意見交流及重點工作指導，完善訓場整體規劃，籌建符合未來作戰型態的訓練設施，以達提升防衛戰力目標。

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