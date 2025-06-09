DJ是間諜？烏克蘭「蜘蛛網行動」幕後推手疑似曝光

烏克蘭當局聲稱，「蜘蛛網行動」共摧毀41架俄羅斯軍機。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭1日發動「蜘蛛網行動」造成俄羅斯損失慘重，據烏克蘭當局宣稱，本次行動共摧毀41架俄羅斯軍機。俄國近日公布1名男子提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev）的照片，有消息指稱，他是在俄羅斯協助烏克蘭蜘蛛網行動的幕後推手，據傳他曾經是位DJ，但實為烏克蘭間諜。

綜合外媒報導，提摩菲伊耶出生於烏克蘭日托米爾市（Zhytomyr），幾年前搬到俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）。據他的友人所言，提摩菲伊耶平時就毫不掩飾表達對烏克蘭的支持，俄羅斯網友更是稱呼他為「披著羊皮的狼」，在俄國潛伏多年就是為了這一刻。

請繼續往下閱讀...

據了解，提摩菲伊耶在確認4個空軍基地後，以卡車作為掩護，在車廂內放置可遠端操控的無人機，再雇用對此事毫不知情的4位司機，謊稱貨物是木造房屋使用，須運送到俄羅斯的各地，隨後展開行動。據烏克蘭官方表示，此次行動共出動117架無人機，最後共造成41架軍機毀損，這也是烏克蘭史上對俄羅斯距離最遠的襲擊，最後攻擊地點離烏克蘭邊境約7000英里（約11265.41公里）。

有消息指出，俄羅斯情報機構已展開大規模搜捕，試圖抓捕提摩菲伊耶，但烏克蘭國家安全局（SBU）很快就對外宣布，此次行動的所有隊員回到了烏克蘭，並已經持續了一段時間，人身安全已獲得保障。不論搜捕結果為何，此次作為蜘蛛網行動的大功臣，提摩菲伊耶的名號已經傳遍整個俄羅斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法