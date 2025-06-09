中國遼寧號航艦再突穿第二島鏈 率7艦現蹤日本東南方外島

中國遼寧號航艦現蹤第二島鏈。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部昨（8）日表示，中國航艦「遼寧號」編隊7日、8日間在本州東南方的南鳥島附近現蹤，並進行艦載機起降作業。值得注意的是，遼寧號航艦5月下旬突穿第一島鏈，30日在菲律賓以東海域脫離日方監控範圍後，事隔7天再度現蹤的海域位處第二島鏈，與我國國軍示警中國「期望建立第二島鏈內作戰能力」的觀察相符。

根據日本防衛省統合幕僚監部發布的資訊，中國「遼寧號」航艦5月25日至27日自東海取道宮古海峽進入西太平洋，隨後自28日至30日在我國、菲律賓東部外海一路向南航行，30日脫離日方監控範圍。不過，日本防衛省在事隔一周後，6月7日再度掌握到遼寧號編隊動態，當時，遼寧號位處日本南鳥島東南方約300公里處海域，8日則持續向西航行，朝硫磺島外圍海域前進。

中國遼寧號航艦與7艘軍艦在第二島鏈現蹤。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）根據日方發布的資訊，遼寧號航艦5月27日穿越宮古海峽時，只有一艘作戰艦相隨，但其他中國艦艇持續與遼寧艦會合，6月8日已成為5艘作戰艦、2艘補給艦的完整編隊，且日方觀察，遼寧號8日有起降艦載機、艦載直升機的紀錄。

值得留意的是，中國遼寧號航艦接近的南鳥島，由日本東京都管轄，但距離東京超過1800公里，反而離美國的軍事重鎮關島較近，僅相距1550公里左右，且位處於第二島鏈，這也象徵著遼寧號航艦持續累積遠洋航行能力，與我國國軍2023年示警，中國解放軍「期望建立第二島鏈內作戰能力」的觀察相符。

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中國遼寧號航艦與7艘軍艦在第二島鏈現蹤，位處日本本州的東南方遠海。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）這並非遼寧號航艦首度在第二島鏈附近出沒，日本防衛省統合幕僚監部2022年12月28日表示，遼寧艦與4艘水面艦編隊，該月下旬於沖之鳥島（我稱沖之鳥礁）東南方870公里處海域活動，該地僅距離關島500公里，藉此展現對於西太平洋的軍事影響力。

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