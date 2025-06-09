中國出口紅旗19飛彈助巴抗印 成S-400區域勁敵

圖為中國製紅旗-19（HQ-19）長程防空飛彈系統的發射車。此系統若成功供售巴基斯坦，將顯著提升其戰略防禦能力。（圖取自中國社群網路）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Army Recognition》引述巴基斯坦政府6日官方消息，指中國已提議向巴基斯坦供應紅旗-19（HQ-19）長程防空飛彈系統。此舉若成真，不僅是巴國軍力飛躍升級，也可能深刻影響區域戰略平衡，進一步加劇印巴間的軍備競賽。

紅旗-19由中國航天科技集團（CASC）研發，是一款先進反彈道飛彈攔截系統，計畫始於2000年代中期。該系統設計用於在中程、中遠程彈道飛彈中途或末端飛行階段予以攔截，其作戰概念與遠程高空攔截能力，常使外界將其與美國薩德系統（THAAD）類比。紅旗-19配備動能擊殺彈頭，依靠主動雷達與紅外線尋標器整合導引，並納入空地預警作戰網絡。

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報導評估，紅旗-19的攔截高度據信超過200公里，有效接戰範圍更可能超過1000公里。若巴基斯坦順利部署此系統，將使其戰略防空網縱深顯著擴大，能更有效反制印度飛彈，特別是「烈火」（Agni）系列及「布拉莫斯」（BrahMos）等先進飛彈。此部署將強化巴國對關鍵基礎設施、指揮中心及核嚇阻力量等戰略資產的防護。

此最新進展發生在中巴持續深化戰略夥伴關係的背景下。2020年至2024年，巴基斯坦已成為中國多領域高價值軍備輸出的主要接收國，涵蓋防空系統、先進戰機、武裝無人機及地面主戰裝備。此次紅旗-19的潛在軍售若敲定，將是此先進系統首次確認出口，凸顯北京日益願意向關鍵盟友提供頂尖戰略技術，也反映中巴深厚互信。

儘管紅旗-19交付巴國的確切數量、時程及部署細節均未公開，但消息釋出通常意味談判已進入後期。其作戰整合料將涉及複雜的人員培訓、雷達系統接軌及互操作性評估。印度方面，其現役長程防空主力為2021年起陸續接收的俄製S-400「凱旋」系統，該系統能對付多種空中威脅，最大射程約400公里。

相較之下，紅旗-19更專精於攔截中遠程彈道飛彈於更高空層與更遠距離，為特化之上層反彈道屏障。因此，紅旗-19的引進將補強而非複製巴國現有防空能力，針對高價值目標防護和區域飛彈威脅攔截。此舉勢必改變南亞戰略飛彈防禦均勢，並可能迫使周邊國家加速自身的飛彈計畫。

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