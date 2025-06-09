歷時2個月造訪3友邦 海軍敦睦艦隊結束遠航返抵國門

海軍114年敦睦遠航訓練支隊返抵國門，官兵與前來迎接的家屬揮手致意。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍一年一度的敦睦遠航訓練支隊（簡稱敦睦艦隊）已於昨天、今日返抵高雄，由磐石艦，鄭和艦、武昌艦編隊的敦睦艦隊自4月初啟航，經過為期2個月、超過1萬公里的航程，先後造訪吐瓦魯、馬紹爾群島與帛琉3個友邦，也讓800餘名參與此行的海軍官兵、官校生，獲得滿滿的航海實務經驗與寶貴回憶。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊返抵國門，獲得熱烈歡迎。（軍聞社提供）已有數十年歷史的海軍敦睦艦隊，近年皆由3艘軍艦編組進行遠洋航行訓練，讓海軍官兵、官校生獲得海上實務經驗，海軍樂儀隊、陸戰隊莒拳隊官兵也會隨行，在造訪友邦時進行展演，藉此增進與友邦政府、民眾的情誼。敦睦艦隊的行程在啟航前皆屬機密，因此須待我國駐外使館、友邦或當地民眾發布訊息，才得以窺知。

綜合我駐外單位、友邦機關的資訊，海軍今年以油彈補給艦磐石艦、成功級巡防艦鄭和艦、康定級巡防艦武昌艦編組的敦睦艦隊，先是航行了7000公里直奔南太平洋友邦吐瓦魯，我方致贈數十把儀隊步槍給該國代表，隨行的海軍官校學生也與吐瓦魯警察進行排球友誼賽。



海軍敦睦艦隊官兵為馬紹爾群島當地教育單位漆上友誼牆。（資料照，取自馬紹爾群島公立學校系統臉書）敦睦艦隊隨後造訪位於西太平洋的馬紹爾群島，官兵在當地郵局寄信，還為教育單位的辦公處所漆上「友誼牆」，象徵兩國之間的穩固邦誼。

接著，敦睦艦隊於上月底、本月初低調抵達第三個友邦帛琉，雖然我國駐外單位與帛琉政府皆未發布訊息，但當地民眾直擊敦睦艦隊泊靠以及我國官兵活動，才讓此事曝了光。這也是敦睦艦隊睽違6年，再度造訪3個以上國家。至於自今年4月啟航至本月初結束航程，敦睦艦隊是否有造訪其他地點或行程，則尚待日後釐清。





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