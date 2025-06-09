【影】美軍採購SMASH槍瞄系統 卡賓槍也能精準反無人機

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機低價、高殺傷力，高匿蹤的特性，讓正規地面部隊頭痛不已；不只干擾槍、微波武器等「軟殺」的反無人機手段紛紛出籠，整合現有裝備的「硬殺」系統也備受關注。有鑑於此，美國陸軍日前在歐洲實施的「捕蠅草計畫」，先後測試了多款反無人機裝備，整合M4卡賓槍的以色列製「SMASH」槍瞄系統也在其中現身。

一位美國陸軍士兵日前在德國多國聯合戰備中心實操M4步槍上的SMASH 2000L光學槍瞄系統，訓練反無人機能力。（美軍DVIDS網站）

美國陸軍以敵無人機系統襲擊為想定的「捕蠅草計畫」（Project Flytrap），上週在德國霍恩費爾斯鎮的多國聯合戰備中心（JMRC）實施，該訓練期間測試的數款反無人機系統，包含機動式無人機探測儀、無人機干擾器，以及「SMASH 2000L」輕量型光學槍瞄系統。

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根據以色列原廠Smart Shooter官方資訊，「SMASH 2000L」是為小型輕兵器設計的數位光學槍瞄系統，具備日間輔助模式、夜間低光源增強兩種模式，可追蹤、鎖定並調整彈道，在射手扣下扳機後，由系統控制實際擊發時機以提高首發命中率，有效打擊300公尺外的地面靜、動態目標，以及200公尺外的空中無人機。

SMASH 2000L為該光學瞄準系統的最新衍生型，除可相容既有的M4、AR15、SR25步槍外，英國陸軍前年也有採購同型裝備，搭載於旗下的SA80突擊步槍上。（Smart Shooter官網）

此外，該系統重約740克，可兼容M4步槍、AR15突擊步槍和SR25狙擊步槍，無須更換新型槍枝，就能有效強化單兵的反無人機能力。

美國陸軍上月已向該公司採購1300萬美元的同型系統，象徵該裝備已獲該軍測試通過，將陸續配賦基層作戰部隊，強化單兵反無人機效能。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，美國陸軍上（5）月已向該公司採購1千3百萬美元的同型系統，藉由旗下的快速轉型（Transformation in Contact, TIC 2.0）計畫，加速前線主戰部隊運用新裝備，提升整體作戰能力；軍聞媒體「Army Recognition」則指出，這份合約象徵美國陸軍通過 SMASH 2000L系統測評驗證，進入正式採購階段。

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