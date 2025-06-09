攸關防空 澤倫斯基證實援烏APKWS飛彈遭美軍挪用

安裝於悍馬車（HMMWV）上的發射器，正在發射一枚APKWS雷射導引火箭彈。（圖翻攝自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍聞網站「Militarnyi」8日報導，美國已將2萬枚原計劃援助烏克蘭、配備APKWS雷射導引系統的飛彈（火箭彈），轉移給部署在中東地區的美國空軍單位。烏克蘭總統澤倫斯基在接受美國廣播公司（ABC News）採訪時證實了這項決定，並對此表達關切。

圖為配備WGU-59/B雷射導引頭的高精度APKWS火箭彈及其組件示意圖，由貝宜系統（BAE Systems）開發。（圖：BAE Systems）

澤倫斯基表示：「如您所見，我們在反制『見證者』（Shaheds，指伊朗製無人機）方面面臨嚴重問題。我們曾與前任政府的國防部長奧斯汀達成一個項目協議，指望獲得這2萬枚飛彈來反制『見證者』。這批飛彈不貴，但卻是專門技術。今天早上，我的國防部長通知我，美國已將它們轉往中東。」

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澤倫斯基的談話證實了《華爾街日報》先前的一則報導，即美國國防部長赫格塞斯已批准將這批APKWS防空飛彈轉交給在該區域的美軍。這些飛彈系統最初透過「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）採購。USAI是拜登政府啟動的一項計畫，旨在從美國國防承包商處為烏克蘭購買武器裝備。

儘管這些系統是為烏克蘭指定的計畫所購買，但美國法律允許國防部長在「緊急需求」的情況下，將裝備重新分配給美軍部隊。此決定引發了美國國會中烏克蘭支持者的擔憂，他們質疑五角大廈未解釋此舉將如何影響烏克蘭的防空能力，以及美軍的需求是否真如此急迫，特別是在美國與葉門胡塞武裝5月達成停火後。

此事件也引發了對先例的擔憂，特別是未來川普政府是否可能依據同樣的「緊急需求」條款，將剩餘已簽約的援烏武器轉用於其他行動。APKWS（先進精準擊殺武器系統）由貝宜系統（BAE Systems）開發，它為標準的70公厘「九頭蛇」（Hydra）火箭彈增加了半主動雷射導引模組，將其轉變為低成本的精確彈藥。

在防空模式下，APKWS會加裝近炸引信，使其彈頭能在接近目標時引爆，即使未能直接命中也能摧毀目標，大幅提升了對抗無人機的效能。APKWS也是美國L3Harris Technologies）開發的「吸血鬼」（Vampire）飛彈系統的基礎。「吸血鬼」系統可安裝於多種車輛平台。

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