美軍驅逐艦在蘇比克灣演練「戰時搶修」 凸顯菲國戰略地位

美國海軍第七艦隊旗下的伯克級驅逐艦「班福特號」（DDG 65），今年1月22日在菲律賓蘇比克灣實施了一次「戰時搶修暨維護」任務演練（SWARM-EX）。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕作為東南亞地區堅定盟友之一，菲律賓近年與美國的軍事合作明顯升溫，從重啟美軍基地、擴大軍演，乃至於戰略物資囤儲，都凸顯五角大廈正因應中國軍事擴張，強固第一島鏈部署及同盟關係；而美軍日前一張照片顯示，第七艦隊旗下驅逐艦今年初曾在該國軍港演練「戰時搶修」，以提升戰時戰備能力。

這張照片本（6）月4日公開於美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）系統。照片資訊顯示，隸屬美國海軍第七艦隊第15驅逐艦中隊（DERSON 15）的伯克級驅逐艦「班福特號」（DDG 65），今年1月下旬在菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）實施了「船舶戰時搶修暨維護」演練（Shipboard Wartime Repair & Maintenance Exercise, SWARM-EX），由海軍官兵執行船艦修繕、安裝任務。

請繼續往下閱讀...

此外，該演習期間還與位於美西聖地亞哥的美國海軍資訊戰系統司令部（NAVWAR）聯繫，以取得必要的維修技術及後勤支援。

美國海軍的「擴增實境維護系統」（ARMS）。（美軍DVIDS網站）美國海軍今年5月正式啟用「擴增實境維護系統」，首波適用船艦包含伯克級驅逐艦威爾伯號（DDG 54）、希格比號（DDG 123）、格里德利號（DDG 101）、費茲傑羅號（DDG 62），以及尼米茲號核動力航艦（CVN 68）。（美國海軍官網）

軍聞媒體「Naval News」指出，像這樣的戰時維修演練，實際上運用許多先進科技來提升任務效率，像是美軍今年引進的「擴增實境維護系統」（ARMS），以利海軍官兵加速故障排除、後勤工作；這套系統此前已在史普魯恩斯號驅逐艦（DDG 111）、尼米茲航艦打擊群上測試，預計今年正式投入戰備。

報導指出，面對中國解放軍海軍規模、戰力提升，華府近年相當看重東亞第一島鏈的維修、維護能力，因而促成日、韓、印三國船廠為美軍艦艇維修的合作成果，強化美軍艦隊在西太平洋戰區的後勤能量；至於時隔30餘年重啟的蘇比克灣，也在這波區域局勢的浪潮下重返戰略焦點，成為美軍在東南亞的軍艦後勤維保基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法