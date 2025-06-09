美軍戰車變「仇恨留言板」？ 驚見「絞死佛奇」軍方急切割

前美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇。（路透資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》8日報導，美國陸軍為慶祝其即將到來的250週年紀念遊行，上週六在官方X帳號上分享了一段運送戰車至首都華盛頓的影片。然而，影片中一輛裝載於平板貨車上的戰車車體，竟出現了疑似寫著「絞死佛奇與比爾蓋茲」（Hang Fauci & Bill Gates）的塗鴉字樣。

這段長達58秒的影片中，該爭議塗鴉僅出現數秒，但影片在被下架前，已在X平台上停留超過24小時，觀看次數超過70萬。美國陸軍在華郵提出詢問後，週日晚間將影片移除。陸軍發言人華倫（Steve Warren）表示：「該言論不符合陸軍的價值觀。」

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圖為美國陸軍發布的影片截圖，顯示運往華盛頓特區參加6月14日遊行的戰車。影片中一輛平板貨車上的戰車疑似出現「絞死佛奇與比爾蓋茲」的塗鴉。（圖：美國陸軍）美國陸軍的X帳號擁有200萬追蹤者，該影片描述了軍用車輛在德州裝載，準備透過鐵路運往華盛頓特區，隨後參加6月14日的遊行。華倫表示，他在接獲媒體詢問前並不知曉此事，並補充說道，他不認為影片中的平板貨車屬於陸軍。影片中，該平板貨車標有「DODX」字樣，與陸軍裝備文件中包含的車輛相似。國防部發言人則未回覆週日晚間的置評請求。

目前尚不清楚是誰在車上塗鴉、塗鴉者是否與軍方有關，以及這些字樣何時寫上。億萬富翁慈善家、微軟共同創辦人比爾蓋茲，以及美國頂尖傳染病專家之一的佛奇（Anthony S. Fauci）博士，在新冠疫情期間一直是陰謀論和不實訊息的攻擊目標。蓋茲多年來致力於解決開發中國家面臨的健康威脅，卻承受了包括他策劃疫情，並藉此進行人口監控等不實指控。

曾任美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長的佛奇則向國會表示，因其在疫情期間領導美國防疫工作，而收到「可信的死亡威脅」。前美國總統拜登在其卸任前數小時，曾對佛奇等人發出預防性赦免，稱擔心他們會因政治因素而成為川普政府的目標。佛奇也面臨國會共和黨人長達數年的調查，指控這位資深公務員未坦誠說明疫情的可能起源。

28輛M1A2艾布蘭主力戰車6月14日將與數千名士兵，以及超過上百輛的其他軍用車輛，一同參與這場耗資數百萬美元的盛大遊行，遊行路線將貫穿首都心臟地帶。值得注意的是，遊行當天也恰逢美國總統川普的79歲生日。遊行慶祝活動還包括在國家廣場舉行的全天候嘉年華，以及陸軍「金騎士」跳傘隊的表演。

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