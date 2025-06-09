抗俄新刀實戰測試告捷 烏新型彈道飛彈可望量產

烏克蘭曾經使用的「圓點U」（Tochka U, OTR-21B）戰術彈道飛彈，現在烏克蘭自製新版本的彈道飛彈，射程與彈頭重量都有增加。（圖：烏克蘭國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站「Defence Blog」報導，烏克蘭已成功試射一枚新型國產彈道飛彈，該飛彈射程將近300公里，並在實戰測試中，成功摧毀一個俄羅斯指揮所。此一發展被視為烏克蘭遠程打擊能力的一大轉捩點，預計將投入大規模生產。

烏克蘭國防分析家巴德拉克（Valentyn Badrak）在烏克蘭Espreso電視台的節目中，披露了這項成功的測試。他表示：「據我所知，這項測試於5月中旬進行，評估結果極為成功。飛彈飛行了將近300公里，摧毀了一個俄軍指揮所。重要的是，這不僅是一次測試，更是實際的戰鬥運用。」

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開發這款新型彈道飛彈是烏克蘭重振飛彈計畫的一部分，相關計畫始於2022年5月，初期在戰略工業部督導下進展不順。巴德拉克指出，直到2024年7月，隨著烏克蘭國防領導階層的結構性調整，進展才開始加速。他解釋道，一位專職的國防部副部長克洛奇科將軍（General Klochko）獲得任命，並負責組織整個計畫至今。

巴德拉克在一份聲明中提到，烏克蘭國防部現已設立專門的飛彈計畫指導局，每個飛彈系統都有專屬的經理和督導人員。他認為：「這種職責劃分是積極的一步。」並將近期的成功歸功於國防部與戰略工業部之間協調的改善。這次5月的成功測試後，該型飛彈已獲准進行批量生產。

據巴德拉克透露，該飛彈的彈頭重量超過400公斤，使其成為烏克蘭武器庫中，搭載最重常規彈頭的武器之一。他比較道：「相較之下，美國新型彈道飛彈的彈頭僅91公斤（指PrSM）。這顯示我們正在處理的是一款威力強大的武器。」目前，這款飛彈的名稱和詳細技術規格仍屬機密。

烏克蘭專家強調了擴大生產規模的迫切性，巴德拉克表示：「我不知道我們每月或每年能期待多少枚飛彈，但我相信生產速度將會迅速提升。」事實上，烏克蘭總統澤倫斯基早在2023年7月就曾公開討論發展彈道飛彈能力，顯示其已成為烏克蘭國防的新戰略重點，如今這一願景似乎正逐步實現。面對俄國持續的飛彈和無人機襲擊，部署這種遠程彈道飛彈系統，可能改變衝突深遠後方的嚇阻平衡。

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