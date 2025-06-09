【影】日富士總火演官方精華 揭露步兵「壕溝戰」第一人稱演訓畫面

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本陸上自衛隊年度「富士綜合火力演習」（簡稱「富士總火演」）昨（8）日順利落幕，今年除了開放民眾進場，曾因故取消的線上直播也再度回歸，讓海內、外軍迷一睹為快。演習落幕後，陸自循例釋出總火演各課目精華，其中罕見地出現「壕溝戰」的第一人稱視角，不難理解是取鑑於俄烏實戰經驗，藉以磨練步兵的前線臨戰反應。

日本陸上自衛隊今（9）日發布的富士總火演精華影片中，除了車載榴彈砲、人員迫擊砲實彈射擊，還有10式主力戰車機動打擊、空降部隊作戰、F-2戰機灘岸打擊，以及水陸機動團關鍵設施防衛等項目，圍繞「島嶼防衛」的情境想定，遂行實兵、實彈的火力演習。

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今年的日本富士綜合火力演習中，陸自規劃前線步兵部隊進入預置的壕溝中演練臨戰迎敵。（擷自日本陸上自衛隊官方影片）演練官兵手持新型的20式戰鬥步槍，在缺乏能見度的實戰情境下演練溝塹內接敵，向前方掃射，訓練臨戰反應。（擷自日本陸上自衛隊官方影片）

而前線陣地攻擊（第一線陣地攻擊）操演期間，甚至納入了步兵小股部隊在「壕溝戰」中迎敵的臨戰演練；只見步兵手持最新型的20式戰鬥步槍，在煙霧瀰漫的溝塹中開火，用實戰化情境提升官兵訓練效能。而這種看似過時的演習項目，實際上是從進行中的俄烏戰爭經驗裡汲取而來。

自2022年俄烏戰爭開打以來，除了克里米亞半島和南部港城奧德薩（Odesa），在頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、哈爾科夫（Kharkiv）等烏東地區的前線，普遍可見壕溝的防禦工事，是雙方戰甲車、重型榴砲、空投炸彈等火力互轟下，步兵的主要作戰環境之一。

一位隸屬烏克蘭陸軍第32機械化旅的士兵，手持步槍在壕溝裡作戰。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

NHK、TBS等日媒報導指出，今年富士總火演的參演兵力數約達3000人，且除白天公開演訓，夜間也繼續訓練；另據統計，本次演習共計出動超過50輛戰車、裝甲車、火砲及飛彈車等，搭配直升機、MV-22魚鷹運輸機、無人機等空中儎台，單日彈藥消耗量達76.6噸，粗估金額達8.7億日圓（約新台幣1.8億元）。

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