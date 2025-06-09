北約「備戰模式」啟動？ 秘書長喊「空防戰力+400％」嗆俄意味濃

北約秘書長呂特呼籲北約成員國大幅提升空防能力，以因應來自俄羅斯的持續威脅。（彭博）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約組織（NATO）面對俄羅斯持續的空中威脅，北約秘書長呂特（Mark Rutte）預計於當地時間9日在倫敦呼籲成員國，將聯盟的空防及飛彈防禦能力「提升400％」。此舉正值北約峰會召開前夕，以及美國總統川普不斷施壓盟國大幅增加軍費之際。

《法新社》引述呂特預計在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（The Royal Institute of International Affairs）發表的演說內容，他將強調：「我們在烏克蘭見證了俄羅斯如何從空中散播恐怖，因此我們必須強化保護領空的盾牌。」他認為，為維持可信的嚇阻與防衛，北約亟需「將空防與飛彈防禦能力提升400%」。

請繼續往下閱讀...

呂特的這番強硬表態，適逢本月即將在荷蘭舉行的北約峰會之前。美國總統川普正積極推動北約成員國將國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的5%，遠高於當前2%目標。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週甫於布魯塞爾表示，盟國已接近就5%目標達成協議，可能在海牙峰會上正式敲定。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，北約成員國便持續加緊強化自身防衛能力。呂特預計將表示，即使戰後危險仍在，北約的集體防衛亟需「量子躍進」，包括「更多軍隊、能力」，以及「數千輛裝甲車、戰車與數百萬枚砲彈」。

呂特並計劃於下週訪問倫敦，預期將對英國最新宣布的國防戰略表示歡迎。英國上週公布了因應俄烏戰爭的新建軍計畫，內容包括建造多達12艘核動力攻擊潛艦及6座彈藥工廠，以實現國家再武裝。這番北約高層的呼籲，凸顯了在俄羅斯威脅下，西方國家強化集體安全的迫切性與決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法