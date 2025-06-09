遼寧艦首度進日本南鳥島近海 中國外交部稱符合國際法

中國航空母艦遼寧艦7至8日在日本南鳥島近海航行，首度有中國航空母艦進入該海域。中國外交部今天回應，符合國際法和國際慣例，「希望日方客觀理性看待」。（中央社資料照）

〔中央社〕中國航空母艦遼寧艦7至8日在日本南鳥島近海航行，首度有中國航空母艦進入該海域。中國外交部今天回應，符合國際法和國際慣例，「希望日方客觀理性看待」。

中國外交部發言人林劍在9日例行記者會上表示，「中國軍艦在有關海域活動，完全符合國際法和國際慣例。中方一貫奉行防禦性國防政策，希望日方客觀理性看待」。

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日本共同社9日報導，日本防衛省統合幕僚監部8日宣布，遼寧艦於7至8日在南鳥島近海的太平洋航行，確認有艦載戰機和直升機起降，這是中國航空母艦首度進入該海域。中國海軍在日本周邊活動範圍擴大、趨於頻繁，日本正在加強訊息收集和警戒監視。

日本防衛省表示，7日下午6時前後，在南鳥島西南約300公里專屬經濟區（EEZ）內確認遼寧艦與導彈驅逐艦等3艘船共同航行，遼寧艦向西南方向進一步地前進，8日實施艦載機起降。

報導指出，遼寧艦改裝自前蘇聯製造的航空母艦，2012年9月入列服役，為中國第一艘航空母艦。遼寧艦去年9月被確認通過冲繩縣的西表島、與那國島之間，成為第一艘在日本毗連區航行的中國航空母艦。

南鳥島是日本孤懸在太平洋上的偏遠離島，面積僅1.47平方公里，距離日本本土約達1800公里，是日本最東端的領土。但其距離美國控制的威克島（Wake Island）僅約1400公里，因此戰略位置重要。目前島上無常住居民，僅有氣象觀測人員及日本海上自衛隊的航空派遣隊駐守。

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