北韓翻覆驅逐艦救起搬到俄國邊境 最新衛星照曝光

北韓新型驅逐艦下水翻覆，目前已救起轉移到羅津港乾塢。（法新社）

郭顏慧／核稿編輯

羅津港所在位置靠近俄羅斯。（圖擷自Google地圖）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓5000噸級「崔賢級」新型驅逐艦，5月21日於清津港進行下水儀式時翻覆，引發金正恩震怒，經過多日搶救後最新的衛星照曝光，從中可以看到驅逐艦已轉移到北韓羅津港乾塢，等待後續維修。

據《朝鮮日報》報導，商業衛星公司MAXAR本月8日公布了最新照片，南韓軍方人士指出，從驅逐艦外觀看來應該沒有嚴重損傷，但假如海水進入艦內造成引擎、發電機受損，可能需要進行重大的翻修或更換工程。

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韓國國防硏究院對外合作室表示，北韓將驅逐艦從清津港移到羅津港，可能是因為羅津港距離俄羅斯僅50公里，方便俄方人員提供技術支援，顯示出北韓與俄國之間的合作關係。

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