俄近500無人機、飛彈襲烏 匕首、Kh-101飛彈全遭攔截

一枚俄羅斯飛彈6月7日擊中烏克蘭哈爾科夫一處住宅區，現場冒出濃煙與火光。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯於當地時間8日晚間至9日凌晨，對烏克蘭發動了自戰爭爆發以來，單夜最大規模的無人機與飛彈混合空襲。烏克蘭空軍司令部9日證實，俄軍總計發射了499枚無人機與各類飛彈，其中479枚被烏克蘭防空系統成功攔截或失去蹤跡。

《美聯社》報導，根據烏克蘭空軍在社群媒體及發言人伊納特（Yurii Ihnat）上校於全國聯播新聞中的說明，俄軍自8日晚間8時起，從俄羅斯境內的庫斯克、奧廖爾及濱海-阿赫塔爾斯克（Primorsko-Akhtarsk）等多個地點，發射了多達479架「見證者」（Shahed）攻擊無人機及各類誘餌無人機。此外，俄軍還從不同地區發射了至少20枚各型飛彈。

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伊納特指出，此次俄軍的空襲主要目標之一，是烏克蘭的一處軍用機場。儘管攻擊規模空前，烏克蘭防空系統展現了強大的攔截能力。截至9日上午10時30分的初步數據，烏軍共摧毀或使479個俄羅斯空中目標失效，其中292個目標被直接擊落，另有187個目標從雷達上消失或遭電子作戰手段壓制。

《烏克蘭真理報》報導，被成功攔截的目標包括277架「見證者」及其他型號無人機、全部10枚Kh-101巡弋飛彈、全部4枚Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）空射彈道飛彈、2枚Kh-31P反輻射飛彈、1枚Kh-35巡弋飛彈，還有2枚Kh-22巡弋飛彈。

儘管烏克蘭攔截成果顯著，仍有部分俄軍空中武器成功命中目標，共記錄到10處地點遭襲。此外，被攔截目標的殘骸墜落在17個不同地點。

俄羅斯在長達3年多的戰爭中，持續以「見證者」無人機等武器，對烏克蘭平民區進行無情轟炸，據聯合國統計，已造成超過1萬2千名烏克蘭平民喪生。

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