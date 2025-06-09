講武堂》烏「蜘蛛網行動」震驚全球 歐錫富：以小博大出奇制勝

烏克蘭特種部隊6月1日發動蜘蛛網行動現場攻擊情形。（擷自烏克蘭國防部官方影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏國特種部隊本（6）月初成功發動「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb），運用無人機卡車奇襲摧毀41架俄軍運輸機、轟炸機和預警機，折損該國近三分之一的戰略武器投射能力；國防院學者歐錫富認為，空軍過往為節約成本，多將兵力集中部署，而俄軍遭襲凸顯機動且分散的多重防護措施，是防範烏軍如此「打擊」的根本思維。

（原文「烏軍震撼世人的創新不對稱作戰」，由國防安全研究院院本部研究副執行長歐錫富撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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2025年6月1日烏克蘭特工滲透俄羅斯境內數千公里，在多處俄軍戰略空軍基地附近，從預置貨櫃卡車發動無人機襲擊，造成多架轟炸機損毀。烏國傳統滲透破壞結合現代無人機，決戰千里之外，再度展現以小博大、創新不對稱作戰能力。

特工配合無人機破壞十多架俄軍轟炸機

烏軍發動代號蜘蛛網行動（Operation Spider Web），在俄國境內以117架無人機攻擊至少4處空軍基地，造成41架俄軍飛機損毀，包括A-50預警機、Tu-22M3與Tu-95戰略轟炸機。這項任務經過18個月籌畫，烏克蘭國家安全局（SBU）先將無人機與炸彈偷運到俄國，藏匿在卡車貨櫃的木箱裡，並將卡車預置在機場外圍附近。蜘蛛網行動造成俄軍34%戰略巡航飛彈搭載機被毀，損失高達70億美元。

在蜘蛛網行動後，烏克蘭國防部宣稱其打擊以摧毀俄軍34%的戰略武器投射儎台。（烏克蘭國防部官方X帳號）

根據俄羅斯國防部，烏軍無人機遠程襲擊俄國長程空軍5處基地，其中2處基地受損，3處被擊退。媒體透過衛星查證，在3處沒有受損基地，2處沒有飛機破壞現象，1處跡象不明。2處基地受損分為伊爾庫次克（Irkutsk）的別拉亞（Belaya）與莫曼斯克（Murmansk）的奧來尼亞（Olenya）。在別拉亞基地，有7架戰略轟炸機損毀，很可能是4架Tu-22M3與3架Tu-95。在奧來尼亞基地，2架Tu-95冒煙，1架Tu-95被擊中爆炸，另1架Tu-95與1架An-12運輸機陷入火海。烏軍宣布擊毀俄軍轟炸機數量或有膨脹，不同消息來源統計數量不一，但配合滲透發動蜂群無人機攻擊，在數千公里外即使只擊毀10多架轟炸機，也是令人既震驚又羨慕的不對稱作戰典型。

烏軍多次奇襲成果輝煌

除了這次蜘蛛網行動外，烏軍多次發動不對稱作戰行動包括：

一、破壞克里米亞大橋。烏克蘭國家安全局宣稱，該局在6月3日清晨使用1,100公斤炸藥，引爆克里米亞大橋（刻赤大橋）水下橋墩，造成橋墩受損。這是烏俄戰爭以來，克里米亞大橋第3次遭到攻擊。2022年10月，1輛載滿炸藥的卡車在橋上爆炸，1列載有油罐的火車立刻陷入火海，部分橋段落入海中。2023年7月，克里米亞大橋再度被炸，1艘無人水下載具衝撞大橋水下橋墩。

二、黑海艦隊艦艇被擊沉。2022年4月，烏軍宣稱使用海王星反艦飛彈擊沉俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva），這不僅是對俄國海軍戰力的一大打擊，更讓俄國頓失民族驕傲。2024年2月，烏軍宣布使用6艘水上摩托車改裝的水面無人艇，擊沉俄軍伊萬諾維茨號（Ivanovets）飛彈快艇。

三、暗殺事件頻繁。2024年俄國境內發生多起神秘暗殺事件，包括涉及摧毀港都馬里烏波爾（Mariupol）的古爾齊耶夫（Aleksandrovich Gurtsiev）；研發提升飛彈精準度的另一個同姓古爾齊耶夫（Zaur Gurtsiev）；俄軍總參謀部作戰部副部長莫斯卡立克（Yaroslav Moskalik）；烏東親俄民兵創建人沙基斯安（Armen Sarkisyan）等人。

創新思維出奇制勝

目前世人都將焦點擺在人工智慧、量子等新興科技，烏軍襲擊俄軍戰略空軍基地教訓是成熟科技只要創新運用，也能小兵立大功。過去各國空軍為了節約資源，習慣於將兵力集中部署，現在距離邊界數千公里外，都可能遭受攻擊。俄軍被襲凸顯分散、機動、防護掩體、多重配置等措施的重要性，以免被一網打盡。最後要激發創新思維，出奇制勝。烏軍發展無人機是從業餘玩家開始，伊朗無人機是遭制裁有錢也買不到戰機而被迫發展。當今軍民兩用科技掛帥，民用科技與思維進步神速。透過軍民融合、軍民合作，可以創造無限創意思維，進而增強台灣的防衛韌性。

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