漢翔借用IDF降落清泉崗爆胎！疑未檢查地面、飛行員超速滑行

IDF日前降落清泉崗機場爆胎，漢翔公司已進行懲處。圖為IDF，非事故機。（資料照）

〔記者歐素美／台中報導〕5月23日台中清泉崗基地一架機號1451的IDF單座機，落地後滑行時爆胎，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘才排除，導致軍機與民航機起降受影響。外界質疑肇事原因除滑行道路面破損外，漢翔公司地面人員未檢查，而且飛行員還超速滑行，才導致爆胎事故。

漢翔公司今天對此回應指出，事件發生後漢翔即進行專案調查，並召開全面檢討會議，隨即對相關人員進行懲處，同時要求所有工作人員務必嚴謹遵守技令與操作規範，以確保工作安全，對於當日事故造成的影響及不便，向各界表達深深的歉意。

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另有關滑行道因重型民航機輾壓，造成級配脫落形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石之路面受損部份，日前已協請民航局鋪設改善，日後將持續加強檢查鋪設，以消弭損壞風險。未來將嚴加規範人員的工作紀律，務必將人為因素造成的事故發生機率降至最低。

媒體報導，漢翔公司於今年5月23日借用空軍的IDF單座機（機號1451）執行任務，返回台中清泉崗基地時，在降落時發生爆胎，當時有多名航空迷拍攝到飛機停於軍民共用滑行道，約30分鐘才排除，影響飛機起降。

知情人士指出，該起滑行爆胎事件，除因滑行道的瀝青混凝土因長年受重型民航機輾壓，導致級配脫落，形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石，易造成輪胎受損外；漢翔公司人員借用空軍的IDF戰機，卻未依照空軍技令操作，超速行駛也是原因。

依據空軍飛行訓練手冊有關飛行檢查之地面程序作業技令規範，滑行速限為25浬，在轉彎前應先降低速度至10浬以下，據指出，當天發生事故的飛機脫離跑道及滑行道速度均超速且不符合技令規範。漢翔公司人員未執行落地檢查，飛行員未遵守紀律減速，均是導致爆胎原因之一。

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