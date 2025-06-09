烏軍深入敵後夜襲 傳擊毀米格-31K、蘇愷-30戰機

俄羅斯米格-31K戰鬥機，機腹掛載大型飛彈（可能為「匕首」極音速飛彈）。烏克蘭聲稱襲擊部署此型戰機的俄羅斯空軍基地。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼先前「蜘蛛網行動」以無人機襲擊俄國戰略轟炸機基地後，烏克蘭軍方9日再次聲稱取得重大戰果。根據《衛報》報導，烏克蘭特種作戰部隊對俄羅斯境內深處的一座機場發動夜間突襲，宣稱已損壞兩架俄軍戰機，旨在擾亂俄軍在烏東前線的穩步推進。

烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內生產「見證者」無人機關鍵組件的「VNIIR-Progress」工廠後，冒出濃濃黑煙及火光。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部官網）

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，此次攻擊目標為位於俄羅斯下諾夫哥羅德地區（Nizhny Novgorod）的薩瓦斯列伊卡（Savasleyka）機場，該機場距離烏克蘭邊境約640公里。此機場被俄軍用於部署攜帶「匕首」（Kinzhal）彈道飛彈的米格-31K（MiG-31K）戰鬥機，這些武器曾多次用於攻擊烏克蘭武裝部隊及城市。

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烏軍總參謀部在聲明中指出：「根據初步資訊，兩架敵機被擊中（可能為米格-31及蘇愷-30/34型戰機）。作戰成果仍在確認中。」然而，軍方並未提供此次行動性質的具體細節，造成的實際損害程度亦有待釐清。

此外，另有影像顯示，烏克蘭無人機成功襲擊了距離烏邊境約1280公里的切博克薩雷（Cheboksary）一家工廠，該廠生產用於自走砲、伊斯坎德爾（Iskander）飛彈系統及「柳葉刀」（Lancet）、「見證者」（Shahed）自殺式無人機的關鍵瞄準組件。

烏軍表示，襲擊這家受美國制裁的「VNIIR-Progress」工廠，已導致俄羅斯當局暫停該地區的商業航班。區域首長尼古拉耶夫（Oleg Nikolayev）則稱工廠生產已暫停，但襲擊未造成人員傷亡。這些深入俄境的行動，發生在克里姆林宮加強夜間飛彈與無人機襲擊，並在烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）地區及東部頓內次克（Donetsk）取得進展之際。

烏克蘭空軍表示，8日晚間至9日凌晨，俄羅斯對烏克蘭發動了戰爭以來最大規模的單夜無人機襲擊，共發射479架無人機，另有約20枚飛彈主要針對烏克蘭中部及西部地區。波蘭武裝部隊作戰司令部稱，已緊急升空戰機回應烏西的空襲。

烏克蘭西部羅夫諾（Rivne）地區遭遇開戰以來最猛烈攻擊，已確認1人死亡。有影像顯示杜布諾（Dubno）空軍基地可能遇襲，該基地據傳為烏克蘭F-16戰機的駐地，但此說法未獲獨立證實。

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