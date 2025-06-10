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中國航艦遼寧、山東同現日本經濟海域 日方緊急應對
日本防衛省證實，中國航空母艦山東號7日也現蹤日本專屬經濟區海域。（圖擷自微博）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦「遼寧號」日前首度深入日本專屬經濟區（EEZ）海域，進行艦載機起降訓練。無獨有偶，日本防衛省9日證實，中國航空母艦「山東號」也現蹤日本EEZ，2艘中國航艦同時在日本周邊活動引發關注。
據《朝日新聞》報導，日本防衛省統合幕僚監部9日表示，中國海軍航艦山東號當天在東京都沖之鳥島外海航行，一度進入日本EEZ，並觀測到航艦上有戰鬥機及直升機起降。
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日本防衛省稱，這一波進入日本EEZ的中國艦艇共3艘，除山東號外，另有1艘飛彈驅逐艦與1艘巡防艦。上述艦艇7日被發現在沖繩縣宮古島東南方約550公里處航行，海上自衛隊艦艇立即對其展開警戒監視。
防衛省7日已證實，另艘中國航艦「遼寧號」在東京都南鳥島西南方約300公里的日本EEZ海域航行。這是首度在日本周邊的太平洋地區，觀測到遼寧號、山東號同時行動。