中國山東號航艦現蹤日本動態曝光 與遼寧號「雙航艦」夾擊第二島鏈

中國山東號航空母艦與其他作戰艦艇被日本偵獲。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國2艘航空母艦都在日本周遭海域活動，根據日本防衛省統合幕僚監部9日發布資訊，中國「山東號」航艦7日在宮古島西南方現蹤後，9日隨即抵達沖繩以東、硫磺島以西海域，與日前突穿第二島鏈的「遼寧號」航艦位置相當接近。對於中國雙航艦在經濟海域內活動，日本自衛隊不敢掉以輕心，持續嚴密監控。

中國「遼寧號」航艦上月底在東海、宮古海峽與菲律賓以東海域現身，「神隱」一周後，近日再度於日本最東邊的南鳥島附近現蹤，等於突穿了第二島鏈；外界也有傳聞指，中國另一艘航艦「山東號」也從南海啟程，前往西太平洋活動。

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日本防衛省統合幕僚監部9日發布動態資訊指，山東號航艦與3艘作戰艦、1艘補給艦7日在宮古島東南方約550公里現蹤，隨後，山東艦與2艘艦艇9日在東北方的沖繩縣本島以東、硫磺島以西出沒，並進行艦載機、艦載直升機起降訓練。

中國山東號航空母艦動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）由於日本防衛省與我國國防部在6月7日以前，皆未發布山東號航艦動態，因此可研判，該艦可能從巴士海峽以南的巴林坦海峽，或者菲律賓群島之間的海域進入西太平洋。

值得注意的是，中國另一艘航艦「遼寧號」7日在日本南鳥島東南方300公里處海域現蹤，8日則持續向西航行，朝向硫磺島以東海域前進，因此，現可能與「山東號」航艦同樣在硫磺島周邊海域活動，也是罕見地同時有2艘中國航艦，在日本經濟海域內活動。由於南鳥島、硫磺島所屬的小笠原群島，已經屬於第二島鏈的範圍，象徵中國解放軍持續強化遠洋航行，以及在第二島鏈內作戰能力。

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