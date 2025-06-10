中國20機艦擾台 11架次軍機徹夜騷擾至凌晨

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍持續增強對台灰帶襲擾力道，國防部今（10）日公布，從昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲中國軍機14架次、軍艦6艘次及1艘中共公務船在台海周邊活動。其中14架次共機全數逾越海峽中線，侵擾台灣西南與東部空域。

據國防部公布示意圖，昨日上午10時5分至中午12時，2架次中共主戰機越過中線，進入台灣西南空域活動；自昨日下午12時40分至今凌晨4時45分，另有11架次共軍主、輔戰機與直升機侵擾我西南空域；昨下午5時5分至6時35分，又有1架次直升機出現在東南空域。

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國防部新聞稿表示，至今晨6時止，合計偵獲共機14架次，均逾越海峽中線進入西南與東南空域。另有共艦6艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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