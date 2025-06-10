古董級核彈還有用?中國公布東風-5數據 翟文中：防中建置核指管體系

圖為美海軍E-6B末日飛機。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國官媒央視6月2日公開已服役40多年的東風-5洲際導彈的具體數據，這是去年9月解放軍向南太平洋海域發射攜載訓練模擬彈頭的東風-31AG洲際彈道導彈後，中國再次秀出「核肌肉」。然而這種「古董級」核彈體積龐大，生存性不佳，國防院學者翟文中表示，核武競爭不僅呈現在數量與射程，更重要的是核武指管通信系統的強固與韌性，中國尚屬起步階段，勢必將建置「末日飛機」等完整核體系威懾。

（原文「中國「末日飛機」發展之研析」由國防院國防戰略與資源研究所助理研究員翟文中撰寫，刊載於國防院即時評析，本報獲國防院同意得以全文轉載）

請繼續往下閱讀...

1964年10月，中國成功試爆首枚原子彈後，隨即不斷地在國際場合公開宣示：「中國在任何時候、任何情況下，都不會首先使用核武器」。此「不首先使用」（No first use, NFU）政策，意味著中國在承受敵方「第一擊」（First Strike）後，必須保有發動有效核反擊的能力。在此場景下，由於陸基「核武指管通信系統」僅能保有部份功能甚至完全癱瘓，為確保中國在遭受核打擊後仍能組織有效的核報復，建立具指管與通信能力的「末日飛機」機隊，就成為確保中國核嚇阻可信度的重要作為。

作為美國「國家空中作戰中心」（NAOC）的E-4B飛機，係全球最具代表性的空中指揮機機型。在核戰爆發指揮中心喪失功能時，該型飛機作為「國家指揮當局」（NCA）的空中行動樞鈕，用以對美軍「三位一體」的核打擊力量進行指管。對照中國方面，2007年11月，《漢和防務評論》（Kanwa Defense Review）曾報導，中國空軍已將3至4架波音737客機改裝為空中指揮機，惟此說法遭到中國官媒強烈否認。其後，媒體不時傳出中國將以民航機或運-20軍用機為基礎進行改裝，惟官方始終未證實這些傳言。然就邏輯判斷，空中指揮機係確保核嚇阻的重要一環，中國改裝此型飛機勢在必行。換言之，發展此型飛機非「要或不要」的選擇，只是「何時完成」的問題。

對擁核國家言，核動力彈道飛彈潛艦（Ballistic Missile Submarine, Nuclear-Powered, SSBN）因具有高度匿蹤性與存活能力，被視為核「三位一體」中最終的報復力量。當戰時陸基與空基指管系統悉數癱瘓時，如何與在航潛艦構聯就成為核反擊能否順利執行的關鍵。美軍E-6B飛機即承擔此任務，其作為戰略司令部的空中指揮所（USSTRATCOM Airborne Command Post, ABNCP），在指管鏈路遭破壞時，成為總統與戰略飛彈潛艦間唯一中介通信節點。中國官方雖未對外揭露研發此型飛機，惟根據網路的公開照片研判，推測中國可能已將一架Tu204客機改裝成對潛通信機。 如空中指揮機般，發展此型飛機亦屬必然，這有助提升中國核嚇阻的可信度與抗毀損回應能力。

近年來，中國在核彈頭數量與投射載具射程已取得相當進展，加上美國國防部對中國核武發展的高度關注，戰略社群咸認中國已對美國既有核武優勢形成實質挑戰。然而，中美間的核武競爭不僅呈現在數量與射程，更重要的係核武指管通信系統的強固與韌性，中國在此領域尚屬起步階段。未來，中國為完善整體核嚇阻態勢，強化空中核指管資產的建置勢所難免，惟須投入相當的時間與資源方能有以致之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法