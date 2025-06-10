美空軍B-1B超音速轟炸機成軍40年 未來將續扛「戰略核打擊」重任

2023年投入北美防空司令部（NORAD）「高貴衛士」演習的B-1B超音速戰略轟炸機。（美國空軍官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕即使冷戰結束，美國至今仍未放棄戰略投射兵力，而美國空軍所屬各型轟炸機隊即是作戰骨幹。近日，美國空軍第7轟炸機聯隊宣布，旗下的B-1B「槍騎兵」超音速戰略轟炸機，正式迎來其在德州駐地的40周年紀念；因地緣關係而獲「阿比林之星」稱號的B-1B型機功績卓著，未來也將與B-52H、B-21等「兄弟機」，續執全球戰略打擊的重任。

美空軍第7轟炸機聯隊（7th Bomb WIng）指出，1984年開始量產的B-1B戰略轟炸機，隔（1985）年6月29日即進駐德州的戴斯空軍基地（Dyess AFB），作為取代B-52型機的新一代長程戰略打擊儎台；進駐於此的B-1B機隊因鄰近德州大城阿比林，故又有「阿比林之星」（The Star of Abilene）的暱稱，成為該州過去40年來的一大戰力象徵。

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美軍B-1B轟炸機的大本營因鄰近德州大城阿比林，也讓其獲有「阿比林之星」的美稱。（美國戴斯空軍基地官網）

相較B-52轟炸機，自B-1A改良而來的B-1B轟炸機，能運用其超音速性能實施低空突穿，遂行戰略核武打擊；然而，美國國防部順應蘇聯解體，冷戰結束便依循《戰略武器裁減條約》（the Strategic Arms Reduction Treaty），移除該機的核武投射能力，但其優異性能不只深受美空軍官兵信賴，也讓他在軍中有了「骨頭」（Bone,從B-one衍生而來）的愛稱。

1985年6月29日進駐美國德州戴斯空軍基地的B-1B轟炸機，本月將迎來它成軍40周年紀念。（美國戴斯空軍基地官網）

第7轟炸機聯隊表示，B-1B轟炸機的酬載傲視全空軍，因此，該機2018年起便因應美空軍全球打擊司令部（AFGSC）規劃，展開跨洲部署的「轟炸機特遣隊」（Bomber Task Force, BTF）任務，向地區威脅傳遞明確嚇阻信號；除去（2024）年曾自德州遠赴中東執行空襲任務，今（2025）年稍早更首度部署駐日美軍的三澤基地，展現全球打擊能力。

今年4月首度部署日本三澤基地的B-1B轟炸機，機尾的DY字樣可證明其駐地即為戴斯空軍基地。（美軍DVIDS網站）

根據美軍規劃，空軍的轟炸機隊主力雖確定由B-21型機接班，但包含B-1B在內的現役機隊都陸續接受延壽改裝，未來將續執空中的戰略投射任務，直到B-21機隊全面接班，延續其關鍵嚇阻戰力。

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