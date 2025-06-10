指控俄技轉「見證者」無人機給北韓 烏將領：改變朝鮮半島軍事平衡

在烏克蘭境內墜毀的「見證者-136」無人機。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕俄羅斯在對烏克蘭作戰時，獲得北韓的人力與彈藥援助，兩國軍事合作關係更趨於緊密。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將近期指控，俄羅斯正技轉「見證者」系列攻擊型無人機給北韓，將可打擊南韓境內任何目標，可能也將改變朝鮮半島的軍事平衡。

俄羅斯8日、9日向烏克蘭發動開戰3年以來最大規模空襲行動，發射了多達479架「見證者」（Shahed）攻擊型無人機或其他誘餌無人機，另射擊至少20枚各式飛彈。雖然烏克蘭攔截了大多數飛彈、無人機，或使這些空中威脅失效，但外傳最大航程達2500公里的「見證者」系列無人機，依舊是烏克蘭空防的一大威脅。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將。（彭博檔案照）根據外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）9日報導，布達諾夫7日接受專訪表示，俄羅斯正將生產「見證者」系列無人機的能力給北韓，使這型無人機得以在北韓生產，肯定改變南、北韓的軍事平衡。這型無人機由伊朗研發與提供，但已技術移轉給俄羅斯一段時間，當前俄國月產能已達2000架，並計畫提高至每月5000架。

除了無人機的生產技術，布達諾夫也表示，北韓提供給俄羅斯的KN-23彈道飛彈，技術也獲得改進，原本這款飛彈的落點偏差多達數公里遠，但現在能精準命中目標，性能已截然不同。另外，包含遠程空對空飛彈升級、潛艦特殊技術等，也在雙方合作範疇之中。

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