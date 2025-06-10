敦睦艦隊歷經1萬公里航程返國 支隊輪機官馬上「求婚」

海軍敦睦艦隊近日返抵高雄，在歸國歡迎儀式期間發生意料之外的驚喜，支隊輪機官下艦時立馬向女友求婚並告白成功。（圖取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍敦睦艦隊近日返抵高雄，在歸國歡迎儀式期間發生意料之外的驚喜，支隊輪機官時立馬向女友求婚並告白成功，支隊官兵也先行在磐石艦飛行甲板布置，讓本年度圓滿落幕的敦睦之旅錦上添花。

敦睦支隊輪機官陳中校於歸國時身著雪白軍服，下艦後馬上向岸邊等候的女友求婚，並邀請其他官兵一同在磐石軍艦的飛行甲板上參與求婚儀式。當女主角蒞臨飛行甲板，官兵深情獻唱歌曲，並表達對女友的思念，同時感謝女友依然默默在背後支持著他，獻上花束後，官兵拿出精心挑選的戒指，現場氣氛來到最高潮，女主角也在浪漫氣氛下，戴上戒指接受男方求婚，頓時飛行甲板上洋溢著幸福氛圍，為本次敦睦軍事外交任務畫龍點睛。

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海軍敦睦遠航支隊9日返抵左營軍港，除了溫馨的團聚，磐石軍艦飛行甲板也上演浪漫求婚記。（圖取自軍聞社）

本年度敦睦艦隊遠航由磐石艦，鄭和艦、武昌艦組成，月初啟航，經過為期2個月、超過1萬公里的航程，先後造訪吐瓦魯、馬紹爾群島與帛琉3個友邦；艦隊於吐瓦魯時致贈數十把儀隊步槍，隨行海軍官校學生與吐瓦魯警察進行排球友誼賽。

於馬紹爾群島時，官兵在當地郵局寄信，還為教育單位的辦公處所漆上「友誼牆」，象徵兩國之間的穩固邦誼；最後在帛琉停留期間在磐石艦上舉辦酒會感謝帛琉政府，並於當地棒球場為全國人民表演鼓號樂團、樂儀隊和莒拳，同時進行藝術、文化、青年交流，我駐帛琉館處雖今日才發布活動紀錄資訊，但當地許多民眾直擊照片早已曝光，也顯示帛琉對台灣的熱烈歡迎。

帛琉民眾熱烈歡迎我國軍官兵。（圖取自駐帛琉館處臉書粉專）

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