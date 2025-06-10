南韓波蘭將簽署第二批K2戰車軍購合約 規模再創新高

近期南韓政府人士透露，南韓對波蘭出售第二批、180輛K2戰車的採購合約將在6月底簽署．價值約60億美元，創下南韓單批軍備出口額新高。圖為波蘭陸軍K2戰車。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭在2022年8月與南韓「現代樂鐵」（Hyundai Rotem）簽約，採購首批180輛由南韓原廠生產的K2主力戰車，不過後續第二批、180輛的戰車採購合約受到南韓前總統尹錫悅「戒嚴」風波影響而延宕。近期南韓政府人士透露，南韓對波蘭出售第二批、180輛K2戰車的採購合約將在6月底簽署價值約60億美元（約新台幣1795.2億），創下南韓單批軍備出口額新高。

根據南韓《韓聯社》 報導，消息人士透露，根據6月底可能簽署的第二批次K2戰車採購合約內容，波蘭將接收180輛K2戰車，其中117輛戰車由「現代樂鐵」生產，其餘63輛戰車由「波蘭軍備集團」（PGZ）生產。一位國防工業官員證實此項軍售消息，並指出簽約儀式將於6月稍晚在波蘭舉行。

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「現代樂鐵」2022年與波蘭簽署一份價值33億美元（約新台幣987.3億）的合約，向波蘭出口首批180輛K2戰車，但後續軍售合約要等到今年6月底才簽署，第二批K2戰車的合約價值達60億美元，出口戰車數量與首批相同，但合約價值遠超首次合約，原因在於新合約除了生產戰車，也包含技術轉移和後勤維護，在波蘭生產的K2戰車也將是更新型號。

在俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後，波蘭擴大國防支出，與南韓國防企業簽署了一系列軍售協議，包括購買K2戰車、K9自走砲和FA-50輕型攻擊機。

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