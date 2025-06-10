科技+老派間諜術 以、烏新戰略重塑21世紀戰爭

圖為烏克蘭無人機攻擊後，俄羅斯貝拉雅（Belaya）空軍基地的衛星影像。圖中可見機場設施受損及多架戰略轟炸機停放。（圖取自 Maxar Technologies）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》分析報導，現代戰場正被科技與情報深度整合所重塑。以色列對真主黨的滲透行動，與烏克蘭的「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb），展現傳統間諜術結合尖端科技的破壞力，讓劣勢方能重創強敵。

報導指出，去年秋季，以色列成功攔截並改造真主黨的呼叫器與對講機，引爆後重創其指揮層，不僅摧毀真主黨決策網絡，更促成敘利亞政權垮台，削弱伊朗區域影響力。

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前以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）高層柯恩（Eyal Tsir Cohen）指出：「科技讓我們能突破過去無法跨越的物理障礙。」

烏克蘭6月1日同時襲擊俄國5處戰略轟炸機基地，無人機藏身預製屋內，運送至目標附近，導致4個基地被擊中，摧毀至少12架軍機，嚴重削弱俄軍巡弋飛彈投射能力，將俄國幅員遼闊的優勢轉為劣勢。

烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）美國中東研究院（Middle East Institute）資深研究員卡圖利斯（Brian Katulis）分析：「真主黨與俄國的失敗源於想像力不足，低估現代滲透技術威力。」新戰爭模式讓弱勢方能以有限成本造成重大衝擊。

這些行動運用人工智慧、小型化電池與炸藥等先進技術，不僅造成物理破壞，更在心理層面製造持續壓力。烏克蘭前國防部長札戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）表示：「面對存亡威脅，烏克蘭必須採用非對稱戰術。」

儘管俄國總統普廷曾自豪其父親參與二戰破壞行動，如今卻面臨烏克蘭深入後方的攻擊。前美國中情局（CIA）莫斯科站長霍夫曼（Dan Hoffman）指出：「普廷本身是情報官員，卻遭受多次情報失敗，象徵意義重大。」

以色列情報專家波拉克（Nadav Pollak）強調：「單一行動必須後續跟進才能產生戰略效果。」

北約盟國正研究烏克蘭的創新戰術。捷克政府烏克蘭特使科佩奇尼（Tomáš Kopečný）表示：「過去需要特種部隊接近目標，現在無人機就能完成，這是作戰行動的技術化。」專家認為，未來戰爭將更倚重「資訊主導」與「遠距打擊」，勝負關鍵在於誰掌握資訊先機。

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