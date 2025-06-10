法國政府開口！找汽車大廠雷諾助烏克蘭生產無人機

烏軍6月1日發動代號「蜘蛛網」的行動，一口氣出動超過100架無人機，深入俄境打擊俄軍戰機，展現高度協同與精準打擊能力。（圖擷取自烏克蘭安全局YouTube）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對俄羅斯持續侵略，烏克蘭在無人機戰場上取得突破性發展。法國汽車大廠雷諾（Renault）近日證實，已接獲法國政府請求，研議在烏克蘭設立無人機生產線，但目前尚未定案。

法國公營媒體「法國資訊台」（Franceinfo）先前未具名消息來源報導，雷諾計劃在距離前線數十至上百公里處設立無人機生產線。雷諾發言人週日證實，已接到國防部的聯繫，雙方已有初步接觸，但目前仍在等待進一步的專案細節，因此尚未做出決定。

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就在本月1日，烏軍發動代號「蜘蛛網」的作戰行動，一口氣出動超過100架無人機，深入俄境打擊俄軍軍機，展現高度協同與精準打擊能力。

雷諾考慮進軍無人機製造的消息，正好與法國政府近日說法相呼應。法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）上週五公開表示，一家「大型法國汽車公司」將與本國軍工業者合作，在烏克蘭設立無人機生產線。他強調，此舉不僅有助烏軍作戰，亦可讓法國武器系統在實戰中獲得珍貴的戰術與操作經驗。

勒克努坦言，烏克蘭在無人機的操作與研發上，其能力甚至超越法國軍方，值得法軍學習與借鏡。

法國政府目前持有雷諾約15%股權，這也意味著這項可能的軍事合作案，具有高度官方色彩，但雷諾是否正式加入軍事供應鏈，仍待觀察。

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