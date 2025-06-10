城鎮作戰行軍動起來！ 北市後備14天新制教召內湖登場

台北市後備旅新制14天教召，今日在內湖網球中心進行連以下戰鬥教練隊形變換。（記者劉宇捷攝）〔記者劉宇捷／台北報導〕台北市後備旅自7日起進行14天新制教召訓練，召員們聞令於位於內湖的台北市網球中心集合，今日上午依規劃執行連以下戰鬥教練隊形變換訓練，召員們依敵情、路況變化隊形，熟悉遇岔路及緊急情況之應變。

台北市後備旅步三營教召訓練今日進入第4天，召員們於台北市網球中心後方公園進行連以下戰鬥教練隊形訓練，利用公園本身的步道，模擬城市作戰中可能面臨到的岔路與環境。

台北市後備旅新制14天教召，今日在內湖網球中心進行連以下戰鬥教練隊形變換，模擬城鎮作戰情況。（記者劉宇捷攝）台北市後備旅新制14天教召，今日在內湖網球中心進行連以下戰鬥教練隊形變換。圖為召員遇路口進行警戒。（記者劉宇捷攝）在教官指導下，召員們依科目演練「橫隊、兩路縱隊、一路縱隊及楔形隊形」等，依警戒任務需求及現地環境變化，轉換適切的隊形應處。召員們在訓練過程中，亦反覆演練行經路口的警戒作為，熟悉流程與引導手勢運用，這點在城市作戰中尤為常見。

國軍主推14天新制後備教召訓練，已進入第4年，並自今年起全面於各縣市後備旅擴大實施，不過，目前仍有主戰部隊等非縣市後備旅實施舊制5到7天教召，以保有特殊專業職能後備能量。

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台北市後備旅新制14天教召，今日在內湖網球中心進行連以下戰鬥教練隊形變換。圖為教官指導召員隊形走位。（記者劉宇捷攝）為擴大驗證後備動員成效，國防部確定於今年度「漢光41號」演習，擇定206旅進行旅級動員編成，這也是政府遷台後，首度進行後備旅的動員編成。

相關人士日前說明，國軍以往配合「漢光演習」的後備動員，多以連、營級為主，單位的兵力規模約落在100至500人間，但旅級單位的規模更大，動員兵力總數將達2400人至3000人左右。

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