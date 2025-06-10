擺脫對美防衛依賴 加拿大總理卡尼：大增軍費

加拿大總理·卡尼（圖中著西裝者）9日於多倫多約克堡軍械庫視察，並向軍方人員發表談話。他當日宣布將大幅提升國防預算並減少對美軍事依賴。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）9日表示，加拿大將於本財政年度達成北約規定的軍費支出占 GDP 2％的目標，並承諾大幅提升國防自主性，減少對美國的依賴。他強調，在當前這個「危險且分裂的世界」，加拿大不能再仰賴地理優勢與美國庇護來維繫安全。

《衛報》報導，卡尼在多倫多大學演說中坦言，加拿大長年被盟國視為國防「搭便車者」，去年軍費僅占 GDP 的 1.45％。他承諾加速調整支出結構，將數十億加元導向本地軍工製造業，「我們已過度依賴美國的軍事能力，是時候做出改變。」這番談話正值加拿大即將在亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis）主辦 G7 高峰會之際。

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俄羅斯入侵烏克蘭後，加拿大對北極戰略的關注顯著升高，但也暴露出其軍備老舊的現實。卡尼坦言，目前僅有一艘潛艦仍能出海，海軍與陸軍車輛也有過半無法運作。他指出，不僅莫斯科構成威脅，中國日益強勢的軍事態勢也對加拿大主權構成挑戰，「我們不能再假設遙遠的戰火與我們無關。」

北約將於六月底在荷蘭海牙舉行高峰會，預期軍費支出將是焦點。秘書長呂特（Mark Rutte）已建議將核心國防支出提升至 GDP 3.5％，並要求另撥 1.5％ 用於軍事基礎設施等相關投資。與此同時，加拿大正面臨來自美國總統川普政府的貿易與軍購壓力。

卡尼在演說中罕見提及川普主政下的保護主義政策，對加美關係造成負面影響。他指出，美方不僅對加拿大商品加徵關稅，還開始「將霸權變現」，要求更多代價才能進入美國市場，同時減少對盟國安全的貢獻。這也影響到加拿大對美製軍備的採購計畫，例如耗資數十億美元的F-35戰機案。

面對即將到來的聯邦春季大選，加拿大國內對於是否取消向美國採購F-35匿蹤戰機的數十億美元訂單，曾有激烈辯論。儘管已承諾購買6架，但美方將控制所有軟體升級及壟斷零件供應的消息，再次引發了應向更可靠盟友分散採購的呼聲。

卡尼強調：「我們將確保每一分錢都明智投資，優先考慮加拿大製造與供應鏈。我們不應再將四分之三的國防資本支出送往美國。」

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