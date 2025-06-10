北約「波羅的海行動」演習 波蘭米-17直升機罕降美軍兩棲指揮艦

北約8日「波羅的海行動」（BALTOP 25）多國演習中，一架波蘭的米-17直升機降落在美軍的「惠特尼山號」兩棲指揮艦（LCC 20），在演習中相對罕見。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕北約組織本（6）月初展開第54屆「波羅的海行動」（BALTOP 25）多國演習，多達16國共約9千名人員，以及逾25機、40艦參演，演習橫跨海上防空、反艦、反潛等多領域作戰；不過，由於部分參演國尚存現役的俄系裝備，因此，本次演習中也出現俄系直升機降落美系船艦的情形，在演習中形成稀有畫面。

在「波羅的海行動」8日演習中，1架波蘭的米-17（ Mi-17）中型運輸直升機嘗試降落至美國海軍兩棲指揮艦「惠特尼山號」（LCC 20）的甲板，完成著陸資格認證，以促進兩國人員、裝備的作業互通性；有趣的是，米-17作為俄系旋翼機、要降落在美系的大型船艦上，形成「美、俄混搭」的稀有畫面。

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米-17中型運輸直升機於1970年代問世，由前蘇聯米里設計局研製，依任務可分為標準、電戰和改良版的米-171型機；惠特尼山號則為美國海軍「藍嶺級」（Blue Ridge-class）兩棲指揮艦二號艦，與米-17型機屬同時期裝備，該級艦内建完整通訊設備，從高頻（HF）、超高頻（UHF）到至高頻（EHF）一應俱全，還能酬載全艦艦員90天份糧食，是當時首屈一指的自動化指管（C4I）儎台。

1971年服役的惠特尼山號（LCC-20），是美國海軍「藍嶺級」兩棲指揮艦二號艦，搭載完整的無線通訊系統，水、糧等生存物資酬載大，是當時先進的自動化指揮儎台。（美國海軍官網）

儘管美、蘇系裝備同框演訓並不常見，軍聞媒體「The Aviationist」報導指出，這種情形其實也非首見。此前，一架立陶宛的米-8（Mi-8）中型運輸直升機、烏克蘭的卡-27（Ka-27）反潛直升機，就曾先後降落至該艦，甚至俄羅斯海軍的卡-27型機也曾造訪該艦，當時美俄雙邊互動尚稱良好。報導另補充，波蘭尚存的蘇系直升機不排除會被西方機種取代，舉凡AW101、S-70i都曾傳出是該國的採購選項。

2025年的北約「波羅的海行動」演習已邁入第54屆，集結了歐洲和美國等16國兵力參與，陣仗浩大。（北約海上行動司令部X帳號 @NATO_MARCOM）

今年的「波羅的海行動」演習已是北約組織第54次舉辦，主要聚焦海上聯合反艦、反潛及防空作戰演練，本次共計16國參與，除美、英、德、法外，也包含了比利時、荷蘭、葡萄牙、義大利等歐陸成員，另有挪威、瑞典、芬蘭，丹麥、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等東歐、北歐國家加入。

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