「不是沒幫忙」！以色列大使證實愛國者飛彈援烏 退役系統低調轉移

圖為以色列國防軍於2017年展示的愛國者PAC-2型「亞哈隆」（Yahalom）升級版防空飛彈系統發射車。（圖：以色列國防軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列駐烏克蘭大使布羅茨基（Mykhailo Brodsky）近日證實，在美國斡旋下，以色列已將其「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統轉交給烏克蘭。此舉儘管未獲廣泛報導，卻是基輔迫切尋求強化防空能力以抵禦俄羅斯空襲的關鍵進展，也顯示以色列在援烏軍備上採取了更為積極的行動。

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，布羅茨基在接受YouTube頻道「In Bed」專訪時表示：「我們同意將它們（愛國者系統）轉交給烏克蘭。不幸的是，這並未被廣泛報導。但當人們說以色列沒有提供軍事援助時，那並非事實。」他並未透露轉交的系統數量。

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今年4月底，以色列空軍已開始除役部分MIM-104「愛國者」飛彈連，此計畫最早於2月宣布，相關人員將接受更新型防空系統的操作訓練。以色列正逐步淘汰舊型「愛國者」，轉而倚重本土研發的「大衛彈弓」（David's Sling）及「鐵穹」（Iron Dome）等系統，這些國產系統在應對現代威脅時已展現出優異效能。據信截至2023年底，以色列至少擁有8個「愛國者」飛彈連。

圖為以色列空軍操作的愛國者PAC-2型防空飛彈系統發射車，部署於海岸陣地。以色列近日證實已將部分此型退役系統轉交烏克蘭。（圖：以色列國防軍）

部分以色列「愛國者」系統先前已升級至「亞哈隆」（Yahalom）標準，此為PAC-2型號的現代化改良，包含軟硬體提升，使其能發射具備更強反彈道飛彈能力的PAC-3型飛彈。以色列於1991年首次接收「愛國者」，但直到2014年才首次用於實戰，攔截了一架從加薩走廊發射的哈瑪斯無人機。

早在今年1月即有報導指出，美軍運輸機已將一批儲存於以色列的「愛國者」飛彈運往波蘭，準備最終交付烏克蘭，據稱包含約90枚飛彈。6月時則傳出美、以、烏三方正洽談轉交以色列除役的「愛國者」系統。這些系統可能在交付前已在美國進行了翻新與升級。

開源情報分析項目OSINTdefender曾追蹤到多架美軍C-17運輸機從以色列哈澤林（Hatzerim）空軍基地，經德國蘭斯坦（Ramstein）空軍基地飛往波蘭熱舒夫（Rzeszow）的飛行路徑。熱舒夫是西方國家協調並向烏克蘭運送軍事援助的關鍵後勤樞紐。

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