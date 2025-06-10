共軍新式防空甲車 配自製刺針擊落無人機

最近共軍在央視節目中揭露一款新式彈炮合一防空系統甲車，以六管機砲結合類似飛弩-6人攜式防空系統。（圖取自X@jesusfroman）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕共軍無人機攻防發展迅速，最近共軍又在央視節目中揭露一款新式彈砲合一防空系統甲車，以六管機砲結合類似飛弩-6型人攜式防空飛彈系統，並且在測試成功擊落無人機。

軍聞網站「Defense Blog報導，共軍近期展示新型8×8輪式625E型近程防空武器，防空車採前置引擎佈局，主要武器包括一門六管25公厘機砲和四枚短程地對空飛彈。目標捕獲是使用車載雷達系統，也可選擇從其他平台接收外部目標指示。它與俄羅斯的鎧甲系統非常相似，差別在於鎧甲採用4具30公厘機砲。

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報導指出，中國尚未披露目前服役的625型甲車的具體數量，央視也沒有說明該系統何時投入作戰部署。然而，該甲車在演習中的反覆亮相還透過電視畫面公開，表明中國對其戰備狀態的信心日益增強。

去年6月，央視也曾報導過該系統，但當時是以中國北方工業名義報導「625E型」近程防空武器，且當時配備的飛彈為8枚「飛弩16」（FN-16）近程防空飛彈，最大射程為6公里，採用紅外線尋標，可攔截低空和超低空目標。並在某些配置中，可攜帶「飛豹10」（FB-10）飛彈，射程更遠達10公里；但此次央視的畫面顯露的則是類似於中國版「刺針」飛彈的飛弩-6飛彈系統。

成群機砲彈藥射向無人機將其擊落。（圖取自X@jesusfroman）

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