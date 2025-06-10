自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏克蘭F-16封神 德媒：瑞典製預警機導引AIM-120飛彈擊落Su-35

2025/06/10 15:14

F-16「戰隼」戰鬥機（F-16 Fighting Falcon）飛行畫面。烏克蘭空軍近日據報首度運用此型戰機，在與預警機協同作戰下，成功擊落1架俄羅斯Su-35戰機。（美聯社資料照）F-16「戰隼」戰鬥機（F-16 Fighting Falcon）飛行畫面。烏克蘭空軍近日據報首度運用此型戰機，在與預警機協同作戰下，成功擊落1架俄羅斯Su-35戰機。（美聯社資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站「Defence Blog」引述德國《圖片報》（Bild）報導，烏克蘭空軍操作的F-16戰鬥機，日前在空戰中成功擊落1架俄羅斯蘇愷-35（Su-35）戰機。這不僅是烏克蘭F-16首次確認的空戰擊殺紀錄，也被分析家視為基輔方面一次里程碑式的空戰勝利。

根據報導，這場空戰發生於6月7日，地點位於烏克蘭東北部靠近俄羅斯庫斯克（Kursk）地區的空域。當時烏克蘭空軍戰機正針對俄軍陣地進行打擊，以回應跨境威脅。俄軍隨即出動1架Su-35進行攔截，卻不料飛入了烏軍精心佈設的陷阱。

《圖片報》指出，烏克蘭空軍在此次行動中，不僅動用了美製F-16戰機，還搭配了1架瑞典製的紳寶340空中預警與管制機（Saab 340 AEW&C）。據稱，這架瑞典製預警機在200至300公里外便偵測到Su-35，並即時將其位置數據傳送給F-16飛行員。烏克蘭的F-16戰機外傳為荷蘭改裝的F-16AM型，隨即發射一枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），成功在俄羅斯庫斯克州科列涅沃（Korenevo）鎮附近擊中Su-35，俄軍飛行員被迫跳傘逃生。烏克蘭戰機則安全返航。

加拿大飛行員兼航空專家布魯克斯（Marc Brooks）在X平台評論道：「不只是F-16，更關鍵的是瑞典製的空中預警系統，它能在數百公里外即時偵測俄機，並導引F-16發射飛彈。Su-35可能自始至終都不知道自己已被鎖定。」

國防分析平台「Air Power」指出，這是烏克蘭F-16首次確認的實戰擊落紀錄，且涉及的F-16型號，常被軍事觀察家認為較為老舊。

此事件已在國際防務圈引發熱議，有中國軍事評論員指出，俄羅斯「正處境艱難」，提及先前在其他戰區的空戰損失：「在印度，Su-30和米格-29曾被巴基斯坦的殲-10CE擊落，考慮到代差尚可理解。如今Su-35竟被老舊型號的F-16擊落，這堪稱恥辱。」烏克蘭將空中預警機與先進飛彈系統結合運用，代表其防空能力進入新階段，特別是隨著更多西方軍援裝備融入實時作戰行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中