烏克蘭F-16封神 德媒：瑞典製預警機導引AIM-120飛彈擊落Su-35

F-16「戰隼」戰鬥機(F-16 Fighting Falcon)飛行畫面。烏克蘭空軍近日據報首度運用此型戰機,在與預警機協同作戰下,成功擊落1架俄羅斯Su-35戰機。

〔編譯陳成良/綜合報導〕軍事新聞網站「Defence Blog」引述德國《圖片報》(Bild)報導,烏克蘭空軍操作的F-16戰鬥機,日前在空戰中成功擊落1架俄羅斯蘇愷-35(Su-35)戰機。這不僅是烏克蘭F-16首次確認的空戰擊殺紀錄,也被分析家視為基輔方面一次里程碑式的空戰勝利。

根據報導,這場空戰發生於6月7日,地點位於烏克蘭東北部靠近俄羅斯庫斯克(Kursk)地區的空域。當時烏克蘭空軍戰機正針對俄軍陣地進行打擊,以回應跨境威脅。俄軍隨即出動1架Su-35進行攔截,卻不料飛入了烏軍精心佈設的陷阱。

《圖片報》指出,烏克蘭空軍在此次行動中,不僅動用了美製F-16戰機,還搭配了1架瑞典製的紳寶340空中預警與管制機(Saab 340 AEW&C)。據稱,這架瑞典製預警機在200至300公里外便偵測到Su-35,並即時將其位置數據傳送給F-16飛行員。烏克蘭的F-16戰機外傳為荷蘭改裝的F-16AM型,隨即發射一枚AIM-120先進中程空對空飛彈(AMRAAM),成功在俄羅斯庫斯克州科列涅沃(Korenevo)鎮附近擊中Su-35,俄軍飛行員被迫跳傘逃生。烏克蘭戰機則安全返航。

加拿大飛行員兼航空專家布魯克斯(Marc Brooks)在X平台評論道:「不只是F-16,更關鍵的是瑞典製的空中預警系統,它能在數百公里外即時偵測俄機,並導引F-16發射飛彈。Su-35可能自始至終都不知道自己已被鎖定。」

Not just an F16, the elephant in the room is a Swedish AWAS system now detecting Russian aircraft hundreds of KM away in real time and directing missiles fired by the F16. The SU35 never even knew it was being engaged. pic.twitter.com/LHz52XpFPr