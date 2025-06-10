中國擬售巴基斯坦空警-500和殲-35 加強對印度監偵能力

印巴衝突剛結束不久，巴基斯坦政府6日透過X帳號宣布，中國已與巴基斯坦就出售空警-500預警機和等殲-35飛機進行磋商，這表明巴基斯坦的空中監視和作戰管理能力將大幅強化。（圖片擷取自中國軍號微博）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印巴衝突剛結束不久，巴基斯坦政府透過X帳號宣布，中國已與巴基斯坦就出售空警-500預警機和等殲-35飛機進行磋商，這表明巴基斯坦的空中監視和作戰管理能力未來將大幅強化。

巴基斯坦政府6日於X表示，交易包括獲得中國提供的40架第五代殲-35隱形戰機、空警-500預警機和紅旗-19防禦系統，以及37億美元債務延期；在華為的支持下，10萬巴基斯坦人將接受人工智慧和IT培訓。

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巴基斯坦政府另表示，阿塞拜然還簽署了價值20億美元投資和46億美元國防協議，將購買40架巴基斯坦JF-17戰機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，在空警-500談判的同時，中國已提議向巴基斯坦供應40架殲-35A第五代隱形戰鬥機和紅旗-19遠程防空飛彈系統，如果交易達成，將成為巴基斯坦國防採購史上​​最全面的現代化措施；殲-35A具雷達規避能力、多用途打擊潛力和先進的感測器融合技術，紅旗-19則將為該地區帶來大氣層外攔截和高空彈道飛彈防禦能力。

空警-500預警機基於運-8/9研製，由4台WJ-6C渦槳發動機作為動力，在作戰半徑和滯空時間提高，與作戰部隊協調作戰的時間更長，具有更為適應局部衝突和小型戰爭的特點，可部署到更多地區，且不受出口限制；空警-500的雷達罩頂部突起內裝有衛星通信天線，可與更高層的指揮制系統相連接，在更大範圍指揮和引導戰鬥。

從戰略角度來看，空警-500預警機加入巴基斯坦空軍，將對印度的空中力量和區域監視優勢構成嚴峻挑戰。巴基斯坦能夠從更遠處監視印度領空，這種早期預警優勢縮短了巴基斯坦戰機的攔截反應時間，並提高自身空中力量的生存能力。

此外，這種系統的存在將抵消印度空軍先前憑藉著自主研發和進口的空中預警機（AEW&C）能力所擁有的一些優勢。儘管這些平台性能強大，但如果巴基斯坦部署一支由先進戰鬥機和飛彈系統支援的空警-500機隊，印度可能會面臨數量和技術方面的挑戰。在未來的衝突中，印度將需要部署更多資源用於電子戰、壓制敵方防空系統（SEAD）以及遠程反空中預警機任務，以保持其戰略優勢。

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