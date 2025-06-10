久等了！ 比利時新購F-35A戰機今年秋季交付

洛馬生產的首架F-35戰機預計今年秋季交付。（取自歐洲洛馬官方X）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕比利時2018年向美國採購34架F-35A戰機，在經歷了2年的延宕後，美商洛克希德．馬丁宣布，首架F-35A戰機已經生產完畢，預計今年秋季交付給比利時，這也將牽動比利時援助烏克蘭F-16戰機的進程。

外國軍聞網站《美國國防新聞週刊》（Defense News）9日報導，比利時2018年提出F-35戰機採購案，原規劃在2023年底開始交付，但由於整體計畫的生產研製，導致全案交機進度遭到推遲。

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不過，根據洛馬歐洲分公司的官方訊息，比利時首批F-35戰機已經完工，並將在今年秋季交付，這也是該國獲得F-35戰機的重要里程時刻。

比利時規劃，新購34架F-35A戰機將取代50餘架F16戰機，已服役超過30年的F-16戰機預計2028年起逐步退役，至少有30架將用於援助烏克蘭，但比利時獲得F-35戰機期程延宕，也牽動了軍援烏克蘭的進度。

《美國國防新聞週刊》報導也指，比利時計畫再增購21架F-35A戰機，讓同型機總數達到55架，但比利時國防部對於媒體詢問並未置評。

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