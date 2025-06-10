以色列海軍首度空襲葉門荷台達港 警告胡塞勿再挑釁

圖為3月間葉門拉斯伊薩（Ras Isa）石油港遭美軍空襲後引發大火的情況。以色列海軍10日首度對胡塞組織控制的荷台達港發動空襲，加劇區域緊張。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列海軍飛彈艦艇10日對葉門胡塞（Huthi，又譯「青年運動」）叛軍控制的荷台達港（Hodeida）發動空襲，目標為港口內的「恐怖份子目標」。這是自加薩戰爭爆發以來，以色列海軍首次直接攻擊胡塞組織控制的港口設施。以色列軍方表示，此舉旨在阻止該港口被用於軍事目的及轉運武器。

根據《法新社》及《美聯社》報導，以色列軍方在空襲前曾透過社群平台X及Telegram，以阿拉伯文發出警告，呼籲在荷台達、薩利夫（Salif）及拉斯伊薩（Ras Issa）等三個胡塞控制港口的所有人員「為自身安全立即撤離」。胡塞控制的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）證實，「以色列敵人的兩次空襲擊中了荷台達港的碼頭。」

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以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在X平台發文警告：「我們已警告胡塞恐怖組織，若他們持續向以色列發射（飛彈），將面臨強烈回應，並遭受海空封鎖。」自2023年10月加薩戰爭爆發以來，獲伊朗支持的胡塞組織已多次向以色列發射飛彈和無人機，聲稱此舉是為聲援巴勒斯坦人。儘管大部分攻擊遭攔截，但5月初曾有一枚飛彈首次擊中本古里安機場（Ben Gurion airport）周邊。

以色列先前已針對葉門境內目標發動數次報復性空襲，包括首都沙那（Sanaa）的港口及機場。此次海軍直接攻擊荷台達港，標誌著衝突的進一步升級。荷台達港不僅是胡塞組織的重要據點，自2014年胡塞奪取沙那、葉門內戰爆發以來，該港口也是數百萬葉門人獲取食物及其他人道援助物資的主要入口。

胡塞組織長期以來也對行經紅海及曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的商船及軍艦發動持續攻擊，宣稱目的是迫使以色列停止在加薩的軍事行動。自2023年11月至2025年1月，胡塞已襲擊超過百艘商船，造成兩艘沉沒、四名船員死亡，嚴重影響了每年貿易額達一兆美元的紅海航運。

儘管胡塞組織曾在美軍3月中旬的大規模攻擊後一度自行停火，但緊張局勢並未完全平息。美國國防部長赫格塞斯10日稍早甫在X平台表示，美軍艦艇近日已「多次」無礙通過紅海及曼德海峽。此次以色列從海上發動攻擊，胡塞組織將如何回應，以及是否會對區域航運及人道援助造成進一步衝擊，備受外界關注。

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