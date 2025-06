被烏國無人機轟怕了？俄戰略轟炸機部署遠東基地 僅距美500公里

俄羅斯圖-160(Tu-160)戰略轟炸機起飛時的畫面。為躲避烏克蘭無人機攻擊,俄軍近期傳將此型轟炸機部署至鄰近美國的遠東基地。(圖:俄羅斯航空太空軍) 涂鉅旻/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕為躲避烏克蘭無人機的精準打擊,俄羅斯近期悄悄地將其圖-160(Tu-160)戰略轟炸機,重新部署至遠東阿納德爾(Anadyr)空軍基地。此基地距美國阿拉斯加僅約500公里,分析家稱此舉為一個「矛盾的保護策略」。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導,衛星影像顯示,至少2架Tu-160轟炸機已部署於阿納德爾基地。該基地距烏克蘭逾6600公里,依賴空運及海運補給。此舉是在烏克蘭「蜘蛛網行動」無人機攻擊,導致俄軍恩格斯(Engels)及奧列尼亞(Olenya)等基地的轟炸機受損後進行。

這個部署最引人注目之處,在於其地理選擇。莫斯科藉由將轟炸機靠近美國,試圖規避烏克蘭攻擊,即便這使其更接近美軍監視網。這也凸顯俄羅斯對威脅感知的轉變,克林姆林宮當前更憂心基輔的無人機,而非對華府的嚇阻。

社群帳號「AviVector」6月7日的衛星影像亦證實此部署,推文指出,在烏克蘭發動襲擊後,俄國已將Tu-160轟炸機分散至多處。儘管Tu-160在2023至2024年初實戰紀錄較少,但近期參與攻擊頻率增加,烏方證實5月26日及6月6日均有其出沒紀錄。

