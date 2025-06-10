被烏國無人機轟怕了？俄戰略轟炸機部署遠東基地 僅距美500公里

俄羅斯圖-160（Tu-160）戰略轟炸機起飛時的畫面。為躲避烏克蘭無人機攻擊，俄軍近期傳將此型轟炸機部署至鄰近美國的遠東基地。（圖：俄羅斯航空太空軍） 涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為躲避烏克蘭無人機的精準打擊，俄羅斯近期悄悄地將其圖-160（Tu-160）戰略轟炸機，重新部署至遠東阿納德爾（Anadyr）空軍基地。此基地距美國阿拉斯加僅約500公里，分析家稱此舉為一個「矛盾的保護策略」。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，衛星影像顯示，至少2架Tu-160轟炸機已部署於阿納德爾基地。該基地距烏克蘭逾6600公里，依賴空運及海運補給。此舉是在烏克蘭「蜘蛛網行動」無人機攻擊，導致俄軍恩格斯（Engels）及奧列尼亞（Olenya）等基地的轟炸機受損後進行。

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這個部署最引人注目之處，在於其地理選擇。莫斯科藉由將轟炸機靠近美國，試圖規避烏克蘭攻擊，即便這使其更接近美軍監視網。這也凸顯俄羅斯對威脅感知的轉變，克林姆林宮當前更憂心基輔的無人機，而非對華府的嚇阻。

社群帳號「AviVector」6月7日的衛星影像亦證實此部署，推文指出，在烏克蘭發動襲擊後，俄國已將Tu-160轟炸機分散至多處。儘管Tu-160在2023至2024年初實戰紀錄較少，但近期參與攻擊頻率增加，烏方證實5月26日及6月6日均有其出沒紀錄。

????Satellite images of ???????? Anadyr Airbase as of June 7, 00:09 UTC



The airbase housed 2 Tu-160 （Blackjack）.



After Ukrainian strikes on Russian airbases, Russia has dispersed its Tu-160 strategic bombers across multiple locations.



One of the Tu-160s from Belaya Airbase arrived at… pic.twitter.com/uvDaBbFyi1 — AviVector （@avivector） June 7, 2025

情報評估，俄國可能於6月9至12日間，再對烏克蘭發動長程巡弋飛彈攻擊。阿納德爾基地雖能提供保護，卻也面臨後勤挑戰，燃料、彈藥與維護在此偏遠據點更難以維持。然而，為避免轟炸機隊再度受損，莫斯科似乎願意承受代價。

此舉既顯露俄方的脆弱，亦反映其精心算計，意圖將戰略資產藏匿於「美國的陰影之下」，以躲避來自烏克蘭的直接威脅。

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