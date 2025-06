F-22與蘇聯米格機同框飛行 向神秘4477中隊創始人「佩克」致敬

影片顯示,掛著紅星標誌的蘇聯米格-21戰機與跨世代的美軍F-22「猛禽」戰機一同編隊飛行,向已過世的美軍4477中隊創始人蓋爾·佩克(Gaillard R. Peck)上校致敬。(圖片擷取自艾薩克曼的X影片)

劉宇捷/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕一段網路上新流傳的影片顯示,掛著紅星標誌的蘇聯米格-21戰機與跨世代的美軍F-22「猛禽」戰機一同編隊飛行,向已過世的美軍4477中隊創始人蓋爾·佩克(Gaillard R. Peck)上校致敬,該中隊以在偏遠沙漠秘密飛行蘇聯Mig-17、Mig-21、Mig-23等蘇聯戰機聞名;儘管該活動是在去年底舉辦,但先前並未有空中視角流出。

已解散的美國空軍第4477「紅鷹」中隊,可說是空軍戰術研究史上極為傳奇的存在,而其首任創始指揮官「蓋爾·佩克」退役上校於去年10月病逝,美國空軍偕同民間米格機擁有者,低調為其舉辦了致敬儀式,美國空軍出動了至少2架最新銳的F-22「猛禽」戰機,與目前尚能飛行的Mig-21、Mig-29蘇聯「米格機」共同編隊衝場,並執行象徵送別的缺席隊形(missing man formation)。

請繼續往下閱讀...

此次特別的機種編隊旨在紀念去年10月10日去世的佩克上校,並表彰他對空軍的傑出貢獻,他是神祕的第4477「紅鷹」測評中隊的創始人。(圖片擷取自艾薩克曼的X帳號)

儘管去年底已有少數的活動編隊照片公開流出,但都以地面視角為主。據軍聞網站《THE WARZONE》昨(9)日報導,當時活動的空中編隊視角近期被曝光出來,從畫面中可近距離平視蘇聯製的Mig-21戰機與美軍的F-22戰機同框飛行。

依拍攝視角來看,畫面應出自於編隊最左側的Mig-29UB(如圖),該機目前為富豪艾薩克曼擁有。(圖片擷取自內利斯基地的官方X帳號)

依拍攝視角來看,畫面應出自於編隊最左側的Mig-29UB,該機由目前被提名為NASA局長的富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)駕駛,他在早先也收購了一架英國的「龍捲風」ADV F2戰機,目前仍在嘗試修復成可飛行狀態。



If you need a distraction..and I do..I just found out we can share this from last year. A memorial flyover for Col. 'Evil' Peck, first commander of the secretive Red Eagles. Mig-21 leading, I was flying the Mig-29 along w/F-22s. You will never see a formation like this again. pic.twitter.com/8ifY1ffvk1