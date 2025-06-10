F-22與蘇聯米格機同框飛行 向神秘4477中隊創始人「佩克」致敬

影片顯示，掛著紅星標誌的蘇聯米格-21戰機與跨世代的美軍F-22「猛禽」戰機一同編隊飛行，向已過世的美軍4477中隊創始人蓋爾·佩克（Gaillard R. Peck）上校致敬。（圖片擷取自艾薩克曼的Ｘ影片）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕一段網路上新流傳的影片顯示，掛著紅星標誌的蘇聯米格-21戰機與跨世代的美軍F-22「猛禽」戰機一同編隊飛行，向已過世的美軍4477中隊創始人蓋爾·佩克（Gaillard R. Peck）上校致敬，該中隊以在偏遠沙漠秘密飛行蘇聯Mig-17、Mig-21、Mig-23等蘇聯戰機聞名；儘管該活動是在去年底舉辦，但先前並未有空中視角流出。

已解散的美國空軍第4477「紅鷹」中隊，可說是空軍戰術研究史上極為傳奇的存在，而其首任創始指揮官「蓋爾·佩克」退役上校於去年10月病逝，美國空軍偕同民間米格機擁有者，低調為其舉辦了致敬儀式，美國空軍出動了至少2架最新銳的F-22「猛禽」戰機，與目前尚能飛行的Mig-21、Mig-29蘇聯「米格機」共同編隊衝場，並執行象徵送別的缺席隊形（missing man formation）。

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此次特別的機種編隊旨在紀念去年10月10日去世的佩克上校，並表彰他對空軍的傑出貢獻，他是神祕的第4477「紅鷹」測評中隊的創始人。（圖片擷取自艾薩克曼的Ｘ帳號）

儘管去年底已有少數的活動編隊照片公開流出，但都以地面視角為主。據軍聞網站《THE WARZONE》昨（9）日報導，當時活動的空中編隊視角近期被曝光出來，從畫面中可近距離平視蘇聯製的Mig-21戰機與美軍的F-22戰機同框飛行。

依拍攝視角來看，畫面應出自於編隊最左側的Mig-29UB（如圖），該機目前為富豪艾薩克曼擁有。（圖片擷取自內利斯基地的官方Ｘ帳號）

依拍攝視角來看，畫面應出自於編隊最左側的Mig-29UB，該機由目前被提名為NASA局長的富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）駕駛，他在早先也收購了一架英國的「龍捲風」ADV F2戰機，目前仍在嘗試修復成可飛行狀態。



If you need a distraction..and I do..I just found out we can share this from last year. A memorial flyover for Col. 'Evil' Peck, first commander of the secretive Red Eagles. Mig-21 leading, I was flying the Mig-29 along w/F-22s. You will never see a formation like this again. pic.twitter.com/8ifY1ffvk1 — Jared Isaacman （@rookisaacman） June 8, 2025

報導指出，這個致敬的編隊表演於去（2024）年11月7日舉行，兩架參加隊的F-22分別來自第422測試與評估中隊（尾號OT）與第433武器中隊（尾號WA），兩者皆來自內利斯空軍基地（Nellis AFB），該地是美國空軍用於頂尖測試、評估與研發單位的所在地。

此次特別的機種編隊旨在紀念同年10月10日去世的佩克上校，並表彰他對空軍的傑出貢獻。蓋爾·佩克於1977年所領導以他妻子為名的「恆定佩格」（Constant Peg）計畫中，負責領軍駕駛「原汁原味」、漆著蘇聯紅星的米格戰機進行飛行測試，以了解戰機特色性能與極限，並協助制訂空中戰術，這些神祕的飛行皆於內利斯北部的托諾帕試驗場（Tonopah Test Range Airport）進行。

在1977年的「恆定佩格」（Constant Peg）計畫中，第4477中隊駕駛「原汁原味」、漆著蘇聯紅星的米格戰機進行飛行測試，以了解戰機特色性能與極限，並協助制訂空中戰術。（圖片取自美國國家空軍博物館）

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