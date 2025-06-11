擴充彈藥庫儲 陸軍2年花6億元採購炸彈等物資

圖為81公厘迫擊砲鋼珠破片彈。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應敵情威脅持續擴充軍備與彈藥庫儲，根據政府採購網今日公告決標資訊，陸軍司令部斥資6億3256萬8796元，對美採購「炸彈彈體」等，全案將在16個月內執行完畢，至於此案確切用途為何，是用於地面部隊的火砲，或飛行部隊的空用炸彈，尚待進一步釐清。

根據政府採購網今日公布的決標資訊，國防部陸軍司令部透過駐美軍事代表團，與美國在臺協會（AIT）簽署合約，進行「炸彈彈體等3項」採購案，全案總金額為 6億3256萬8796元，自今年5月執行至明年9月。至於履約地點，則選在台南市歸仁區、屏東縣屏東市。

空軍戰機掛載的「Mk82」 500磅空用炸彈。（資料照）檢視這項對美採購案，以台南仁德為例，不僅為陸軍四支部的據點之一，也是空軍台南專業庫所在地，但這份決標公告並未指涉實際彈藥類型。根據國軍的採購慣例，空軍戰機使用的500磅空投炸彈等，也是透過陸軍建案與採購。

除了這項採購案，國軍也持續透過對美軍購方式擴充彈藥庫儲，例如，國防部3月才與美國簽約，採購M1A2T戰車專用的「120公厘翼穩穿甲練習彈」等彈藥，全案斥資15.9億餘元；另外也擴大持續採購的「30公厘機砲彈」、「M67式殺傷手榴彈」規模，並延長履約時間，確保國軍執行戰訓任務時彈藥無虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法