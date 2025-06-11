保加利亞迎首架F-16 BLK70單座機 我國則估今年獲10架以上同型機

保加利亞國防部本月8日宣布，其向美國洛馬採購的16架F-16C/D Block 70戰機，首架單座型機正式返抵國門，預計今年底將接收8架新機，初具戰力規模。（保加利亞國防部官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／台北報導〕保加利亞國防部8日宣布迎接第二架F-16 Block 70單座型戰機返國，也是該國繼4月首架雙座機，迎接首架單座機正式飛返駐地，根據原廠規劃，保國今（2025）年底將接收8架新機，初具戰力規模；另一方面，我國今年3月接收首架雙座機後，一度傳出空軍今年新機接機數僅「個位數」，但空軍表示，今年新機接機數估可達10架以上。

保加利亞國防部官方社群發文指出，由美國國防大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）生產的第二架F-16 Block 70戰機，8日下午飛抵該國中部的格納蒂沃空軍基地（Graf Ignatievo Air Base），這架飛機的機號313，現場由保國國防部參謀長、空軍司令及第三航空基地指揮官等人接機。這也是該國繼今年4月的首架雙座機後，再迎首架單座機返抵國門。

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繼4月首架雙座型機後，首架單座型機日前也返抵保加利亞中部駐地，並由保國國防部參謀長、空軍司令及第三航空基地指揮官等軍方高層出席接機。（保加利亞國防部官網）

保加利亞一共向洛馬採購16架F-16C/D Block 70戰機，先是在2019年採購首批8架，2022年再加訂8架，成為繼斯洛伐克後，第二個採購該機種的歐洲國家。該國今年1月底接收首架新機後，便陸續展開新機交付作業；根據原廠規劃，保加利亞預計今年底接收8架新機，初具戰力規模，並在後（2027）年接收剩下的8架戰機，達成全戰力目標。

今年4月飛返保加利亞的首架F-16D Block 70新機。（洛克希德．馬丁官網）

另一方面，我國向美採購66架F-16C/D Block 70同型機，歷經多年測試、整合，美方終於在3月底將首架編號6831的雙座新機交予空軍，除洛馬原廠代表，美國國會議員、我國防副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢等人皆出席見證。根據軍方規劃，上述66架新機交付雖幾經延宕，但仍管制在明（2026）年全數接收，並進駐空軍的台東志航基地。

然而，在首架新機後，外界一度傳出今年新機交機數「僅個位數」，恐影響建軍備戰，但空軍參謀長李慶然今（11）日表示，目前並未聽聞前述監管進度，但經估計，今年F-16新機交機「10架以上」是樂觀其成。

今年三月底在美原廠交付我國的首架F-16D Block 70型機，空軍編號6831。（X帳號 @Sara_Hazzard）

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